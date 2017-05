Ángel LeónCocinero y propietario del restaurante aponiente"Cocino para el mundo, no para la gente que no me entiende"

Desde que en 2010 el restaurante Aponiente, aún entonces ubicado en un pequeño local de la calle Puerto Escondido, en El Puerto de Santa María, consiguiera su primera estrella Michelín, han pasado muchas cosas.

-¿Cómo un pequeño restaurante de El Puerto consigue posicionarse como uno de los mejores del país?

A los tres años de abrir, Aponiente estuvo a punto de cerrar, era una ruina y nos salvó la primera estrella Michelín

-Nunca hubiera pensado lo que me ha ocurrido en mi vida. A día de hoy, hay veces que entro en el restaurante y no me lo creo, madre mía, vaya pollo. Hay que estar muy enamorado de lo que haces y crearte una burbuja emocional para que la gente no te quite la energía de creer que se pueden conseguir cosas. Es bueno quitarse los complejos como andaluces, parece que nunca podemos sacar pecho por lo que tenemos. Y hay que tener pasión, que es la gasolina que mueve el mundo, y tener un equipo que crea en tu proyecto y que se mate por ti.

-Esta semana se ha llevado un disgusto con la publicación de un reportaje en el que se le acusaba prácticamente de ser un explotador, con sus aprendices hacinados en un piso. ¿Cómo se encajan esas críticas?

-Se encajan muy mal. He tenido la suerte de que mediáticamente se me ha tratado siempre muy bien, es la primera mala experiencia que tengo. Estamos en un momento álgido de nuestro trabajo. Para que alguien se moleste en venir para intentar sacar cosas es porque lo estamos haciendo bien, pero a nivel emocional lo he pasado muy mal. Creo que ahora vamos a salir más fuertes, nunca había visto la vida desde esta parte y te da miedo, te acojona cómo repercuten las cosas. Es triste pero el día que presenté la Luz del Mar en la Universidad de Harvard tuvimos menos impacto mediático que con lo del piso. Eso es muy triste, me hizo pensar que estamos en una sociedad con muy pocos valores, es complicado darte cuenta de dónde estás metido. Vale más gritar y llorar y ser sensacionalista que hacer cosas que tengan fondo y verdad. Pero el tiempo lo pone todo en su sitio.

-¿Ha sentido el respaldo de la profesión?

-Sí, me han llamado todos, Ferrán Adriá, Martín Besarategui, Arzak, Pedro Subijana, Dabiz Muñoz... todos, para darme su apoyo. Estamos metidos en el mismo barco, cada uno cocinamos la vida de una forma diferente pero todos estamos en la misma onda.

-¿Qué le han dicho sus 'stagers' (aprendices) después de toda la polémica?

-Me han dado su apoyo absoluto. Ellos mismos están sorprendidos. Tenemos más de mil solicitudes para venir a Aponiente desde todas las partes del mundo, no obligamos a la gente a venir aquí, ni a meterse en un piso. Nosotros les decimos, ¿usted quiere venir de prácticas? Pueden venir a través de sus escuelas con un convenio y nosotros en Aponiente tenemos un apartado de formación. A los que no vienen bajo ese paraguas les ofrecemos nuestra escuela de formación, que es un epígrafe que tiene esta empresa, y les ofrezco un sitio donde vivir si no lo tienen. Tengo 50 nóminas en El Puerto, a mí no me hacen falta esos stagers para que mi restaurante funcione, esa es la gran diferencia. A los profesionales los necesito, por supuesto, por eso trabajan y ganan su sueldo, sueldos importantes porque son gente brillante con currículums importantes y por supuesto tienen su valor en el mercado. Hay gente que ha cocinado con Santi Santamaría, Martín Berasategui y Arzak y luego vuelven a su tierra con un currículum importante y me dicen, mire usted lo que yo he mamado. Esa es la diferencia.

-¿Y cómo es trabajar en un Molino de Mareas de 200 años?

-Es un sueño. Llevo viendo ese molino desde pequeño, cada vez que pasaba por el puente y me llamaba mucho la atención, no sabía lo que era. Es increíble tener la suerte de habernos metido aquí y seguir hablando de cultura y de gastronomía.

-Usted también ha sufrido ataques de ciertos colectivos, como Ecologistas en Acción, que le acusan de haberse beneficiado de ayudas públicas.

-Yo soy más ecologista que los ecologistas y lo único que hago es trabajar. Yo no pongo color a mi amor a la naturaleza, solo te puedo decir que estoy respaldado por Adena, Greenpeace, UCN, Seo-Birdlife, y soy cara de sus campañas. Apoyan mi trabajo y creen en él. A Ecologistas en Acción he intentado acercarme muchas veces, he intentado hablar con ellos, que conozcan mi alma, lo que hay detrás de mi trabajo, he intentado ofrecerles hacer cosas juntos y siempre he sentido su rechazo. Me encantaría hacer cosas con ellos, creo que es un tema territorial, solo ocurre aquí. Si desde Madrid viesen mi trabajo, las cosas cambiarían. Durante un par de años de mi vida me dolió mucho, porque siempre me he considerado un aliado de la naturaleza, pero llegó un momento en el que desconecté, porque cuando tú quieres darlo todo y la gente no te quiere conocer, llega un momento en que desistes. La ira, el odio, la envidia... Ya he pasado esa etapa. Yo cocino para el mundo, no cocino para la gente que no me entiende.

-Una de las críticas ha sido que prácticamente le han regalado el Molino de Mareas, rehabilitado con dinero público y por cuya concesión pagará un canon hasta el año 2044.

-Los 6.000 euros de canon de los que tanto habla mucha gente son sólo el canon del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, prácticamente desde la puerta del restaurante hacia fuera. De esa puerta para dentro, el canon son unos 21.000 euros al año, son casi 30.000 euros en total. El canon mayor se lo pago a Costas, ya que es un edificio ubicado en dominio público marítimo terrestre. Estoy esperando aún que me pasen al cobro el canon de estos dos primeros años, Costas me lo tiene que notificar oficialmente, pero ese dinero está pendiente de pago y pido al Ministerio que me mande ya la factura, antes de que se siga acumulando. Pero de 6.000 euros nada.

-Quizás la gente piense que es usted millonario, por cobrar más de 200 euros por un menú.

-Yo he invertido casi tres millones de euros en este molino, estoy hipotecado para el resto de mi vida. Pago 120.000 euros de nóminas al mes, ¿qué quiere el mundo? El año pasado esta empresa tuvo unos beneficios de 300.000 euros. No soy millonario. Sólo se mira lo que cuesta el menú, pero nadie mira que no doy más de 28 cubiertos, y que el 50% del año el restaurante no lo tengo completo y sólo lleno en julio y agosto. Tengo 50 nóminas y pago por semana a los proveedores, estoy al día con la Seguridad Social, al día con mis impuestos, contribuyo a crear la marca de esta ciudad... No entiendo cuál es el problema, no lo entiendo, cuando debería ser algo bueno para la zona el que se hable de trabajo, de innovación, de gente con otra alma, con otra forma de ver la vida. No entiendo por qué se nos crucifica. Pero ya tengo superadas esas cosas, no están en mi alma, mi alma se dedica a trabajar y a hacer que el mundo venga a conocer El Puerto de Santa María y la provincia de Cádiz. Las luchas internas, los odios y las envidias ya están superados.

-¿Qué perfil de cliente tiene el restaurante? Tampoco serán todos ricos...

-No te imaginas la gente que viene aquí, hay gente que se lleva ahorrando un año o dos años para venir en el cumpleaños de su mujer. Muchísima gente que me ha visto en un programa pescando y cocinando y quieren conocer lo que hacemos, muchos foodies del mundo vienen a vernos. Estamos en un 45% de clientes extranjeros, que es una barbaridad para un restaurante ubicado en el sitio en el que está este.

-En su restaurante se tarda en comer una media de tres horas y media, y la puntualidad es muy importante. Su cocina, ¿tiene algo de espectáculo?

-Más que espectáculo, yo creo que es una experiencia y las experiencias hay que ordenarlas. Tener a 50 personas para dar de comer a 35 clientes significa que queremos que el cliente se sienta lo más especial posible.

-La investigación siempre ha estado a la orden del día en su cocina. ¿De dónde le viene esa inquietud por la innovación?

-Yo creo que es más bien una inquietud por el conocimiento. Tenemos a dos biólogos trabajando en el restaurante, que forman parte de la experiencia. Un biólogo que se te acerca a la mesa y te cuenta el entorno, lo que estás viendo. Realmente no se puede entender Aponiente como un restaurante, somos muchas más cosas. Queremos saber del mar, yo no hago las cosas para que acaben en un pelotazo mediático, yo hago las cosas por mí, por aprender, conocer, y si luego las puedo compartir, estupendo, pero primero con mi equipo. Este año hemos tenido 20 cosas que no han salido, proyectos de investigación que nos llenan y nos hacen sentirnos vivos y con ilusión, aunque después no acaben en el restaurante. Aparte de eso nos dedicamos a dar formación a colegios de la zona, hacer exposiciones... No hay que olvidar que estamos en un lugar que es dominio público y, de alguna forma, nosotros garantizamos que esto se pueda conocer.

-En 2010 y 2014 llegaron las estrellas Michelín. ¿Cuál fue más complicada de conseguir, la primera o la segunda?

-Siempre diré que la primera. Fue la que salvó este barco. Si no hubiera caído esa estrella hoy no estaríamos abiertos, hubiéramos tenido que cerrar. El tercer año de Aponiente íbamos a cerrar. Perdíamos mucho dinero. Salíamos en prensa, teníamos la fama pero la gente no venía al restaurante y cuando venía, hace diez años, y veía en la carta pescado de descarte en un menú radical no lo entendía. Ya estamos en una sociedad mucho más receptiva ante la naturaleza. Entonces no me apoyaba tampoco ninguna entidad ambiental. Estoy orgulloso de haber sido el primer cocinero en el mundo en hablar del descarte del pescado y reinventarlo. Es algo que me hace sentirme más feliz que otras cosas. Esa estrella no me la mandó la Guía Michelín, me la lanzó el de arriba, y a partir de ahí empezó a sonar el teléfono, empezamos a llenar los fines de semana y empezó a cambiar el camino de Aponiente.

-Además de Aponiente regenta la taberna del Chef del Mar, en El Puerto, y el restaurante Alevante en Chiclana. ¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos?

-Este verano se cumplen diez años de Aponiente y busco la madurez, la excelencia y generar una experiencia bestial, ese es nuestro reto, que el mundo coja un avión para venir a conocernos.