Alarma por el colorante de un algodón de azúcar en la feria de Jerez

Varios niños fueron atendidos durante la tarde-noche del pasado domingo en las Urgencias Pediátricas del hospital, ante la alarma de sus padres al observar que la orina de los pequeños presentaba un color rojo. Tras indagar los profesionales del servicio se confirmó que los niños habían consumido en el recinto ferial algodón de azúcar o bien manzanas de caramelo, productos para los que se utiliza un colorante que provoca ese color en la orina. Fuentes de la delegación territorial de Salud señalaron que este colorante no supone afectación ninguna para la salud ni efectos secundarios.

No es el primer año que al servicio de Urgencias Pediátricas acuden niños por el mismo motivo coincidiendo con la Feria, donde es habitual la instalación de puestos que venden este tipo de productos.Fuentes sanitarias indicaron que no hay ningún motivo para la alarma, aunque consideraron lógico que los padres se preocupen al pensar que pueda tratarse de sangre en la orina. "Si el niño no tiene una patología renal previa o cualquier otro problema, no hay motivo para la preocupación, porque en absoluto es nocivo para la salud, únicamente tiñe la orina, aunque para tranquilidad de los padres pueden acudir a su centro de salud o a las Urgencias".

De hecho, según indicaron desde la delegación territorial, para la elaboración de estos colorantes se utiliza remolacha, es decir, un producto natural que es el que tiñe la orina. Lógicamente además el efecto es el mismo en los adultos, aunque al tratarse, tanto el algodón de azúcar como las manzanas de caramelo, de productos destinados sobre todo a niños, la alarma ha sido mayor.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) no tiene previsto realizar ningún tipo de actuación a raíz de lo ocurrido, argumentando que no hay ninguna alerta de salud pública, al tratarse de un producto inocuo.