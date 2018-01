Airbus cancelará la producción del A380 si no hay más pedidos

Además, desde entonces han aparecido otros modelos que si bien no son tan grandes (como el A350 del propio Airbus o el 787 de Boeing), son mucho más eficientes que los precedentes en términos de consumo de carburante y, a ese respecto, tienen una ventaja de peso sobre el A380: sólo dos reactores, y no cuatro.

Desde el comité de empresa de la planta tampoco quisieron ayer entrar a valorar "un escenario del que de momento sólo se habla en condicional. ¿Y si al final sale el contrato de Emirates? ¿Y si aparecen nuevos clientes?", se preguntó su responsable, Juan Manuel Trujillo. Además, aseguró que "no podemos llevar el nerviosismo a la plantilla; se han renovado todos los trabajos temporales, la gente está trabajando con normalidad. No sabemos nada al respecto, entre otras cosas, porque no se nos ha informado", dijo.

Seis pedidos del superjumbo A380 al año. Es la barrera de la que Airbus no podrá bajar de aquí a dos años. Si no lo consigue, el constructor aeronáutico europeo dejará de fabricarlo.

CCOO y UGT piden una reunión a la compañía

El secretario general de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, dijo ayer que este asunto "viene de lejos" y es "una situación recurrente" porque "el A380 no se vende", situación similar, según explicó, que en el A400M, que "tampoco se ha vendido suficientemente". "Hasta que no se resuelva para bien o para mal el contrato con Emirates y otro con India, Airbus no va a dar ningún dato oficial al respecto", señaló, toda vez que indicó que CCOO y el comité intercentros han reclamado una reunión con representantes de la compañía para "clarificar" la situación. "Desconocemos formalmente la posición de la empresa y la afectación en el entorno de la carga de trabajo. Puerto Real tiene una alta dependencia del A380", subrayó Moreno Cerrejón. Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT-A, Manuel Jiménez, afirmó que "Airbus confía en este modelo, funciona, pero las compañías aéreas no apuestan por él".