Aguas de Cádiz investigará el dinero entregado a Carlos Guillén

Los consejeros del gobierno local y los del PSOE sacaron adelante ayer tarde el único punto en el orden del día del consejo de administración de Aguas de Cádiz: la puesta en marcha de una comisión de investigación para esclarecer cuál fue el destino de los 42.000 euros que recibió entre 2011 y 2014 el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, creado y dirigido por Carlos Guillén, director de la tesis del entonces presidente de la sociedad municipal, Ignacio Romaní, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento. El PP, en un inicio, decidió abstenerse por defectos de forma para a continuación integrarse en ella.

En una reunión que algunos de los presentes calificaron como tensa, se decidió constituir la comisión y su composición. La primera tarea será recopilar toda la información y, a continuación, se elaborará el listado de personas que declararán para esclarecer los hechos. La mayor sopresa (ya que se contaba con el voto favorable del PSOE, que hasta ahora no se había pronunciado) fue que uno de los tres miembros de esa comisión de investigación será el propio Ignacio Romaní. El PP, con tres representantes en este consejo podía haber optado por cualquiera de los otros dos, pero se prefirió que fuera el ex presidente de la empresa y actual vicepresidente quien se encargara de la tarea. Es decir, el actual portavoz popular se investigará a sí mismo. Los otros dos componentes serán Álvaro de la Fuente, de Podemos, actual presidente de la sociedad, y la representante socialista, Mara Rodríguez.

En el transcurso de la reunión se le realizaron a Romaní un total de 21 preguntas. Contestó a todas, si bien muchas de estas respuestas fueron elusivas asegurando que había materias que él no llevaba directamente. "Hemos planteado una batería de preguntas que no han quedado respondidas en su totalidad y que consideramos que es necesario resolver para llegar al fondo de este asunto, del que sólo teníamos datos, hasta que hemos llegado al Consejo de Administración, a través de los medios de comunicación", explicó a la salida la concejala y consejera de Aguas de Cádiz, Mara Rodríguez.

La representante socialista pidió que fuera el gerente el responsable de laa comisión, aunque finalmente será el secretario el encargado de recabar la documentación. Rodríguez, asimismo, manifestó que tras esas tres horas de reunión no se le había aclarado a qué correspondía el gasto.

Las dudas que mostraron el representante de Podemos y el del PSOE tenían que ver con que no existiera documentación alguna sobre la relación entre Aguas de Cádiz y el Observatorio. Se puso de manifiesto que en la empresa no existía ningún convenio que reglase esa relación y que tampoco se registró estudio alguno realizado por este Observatorio. Carlos Guillén ya había reconocido que entregó un documento de 66 páginas, pero que no lo pasó por el registro. Según Guillén, al final estas cantidades se emplearon en la celebración de jornadas organizadas por el Observatorio, pero tampoco consta la vinculación de Aguas de Cádiz con estos eventos más allá de que así figurara en una de las cuatro facturas.

Ignacio Romaní y Carlos Guillén han sostenido que en ningún momento tuvieron conversaciones directas sobre este acuerdo y que las que mantuvieron en este periodo versaron exclusivamente sobre la elaboración de la tesis del primero y que éstas eran a través de correo electrónico o telefónicas. Sin embargo, todas las misivas de Guillén iban dirigidas personalmente al presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní.