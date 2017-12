África, la oportunidad

Extenda, la sociedad pública con la que Junta potencia la internacionalización de la empresa andaluza, puso en 2015 en marcha su Plan África. Su objetivo era que los empresarios empezaran a mirar al África subsahariana, y no sólo a Marruecos, como una tierra de oportunidades. El guarismo de la relación de Andalucía con África no es desdeñable. 1.600 millones de euros. Ese es el volumen que más de 7.000 empresas andaluzas exportaron a África, un crecimiento con respecto al anterior ejercicio del 13% en un continente donde muchos de sus países tienen tasas de crecimiento superiores al 5%. También es cierto que la casi totalidad de la exportación se concentró en sólo cinco países: Marruecos, Argelia, Senegal, Nigeria y Sudáfrica. "Las perspectivas de comercio y generación de riqueza son de tal magnitud en el continente vecino que es imprescindible aprovechar esta oportunidad y Cádiz cuenta con una importante ventaja competitiva por su posición geoestratégica clave, que hace de la provincia el punto de partida y llegada de las rutas comerciales marítimas al continente africano", dijo ayer el consejero den Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en la inauguración de la II Edición de las jornadas técnicas Mercados del Futuro, que en esta ocasión se celebró en El Puerto y se centró en 'El mercado de África, una oportunidad de negocio para las empresas andaluzas', organizada por Extenda y el Diario de Cádiz.

Durante toda una mañana expertos, responsables de organizaciones y administraciones y emprendedores analizaron ante casi un centenar de empresarios las posibilidades de este mercado que no es que sea precisamente virgen para Andalucía, pero donde hay un potencial que aún es difícil de calibrar. Carmen Romero, secretaria general de la Confederación de Empresarios de Cádiz, está totalmente convencido de que en África hay futuro y lo hay más allá de Marruecos, que es el segundo mercado de las empresas andaluzas después de la Unión Europea. Para ello, propone que desde Cádiz se acuda con un a marca "y nuestra tarjeta de visita se llama Cádiz".

En el apartado de esa tarjeta de visita hay que dejar un lugar estelar a otra marca, la del puerto de Algeciras, quinto puerto europeo por movimiento de mercancías y a dos pasos de otro de los grandes puertos africanos, el de Tánger, con el que se compite en contenedores, pero con el que se colabora en el flujo comercial norte-sur. Con 110.000 buques atravesando al año el Estrecho, el subdirector de Desarrollo Comercial de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, auguró que el puerto no ha tocado techo y que ese flujo comercial con un mundo aún no del todo explorado por el empresariado andaluz necesita del apoyo decidido de las políticas estatales en infraestructuras, recordando que el peaje, el desdoble de la N-IV o la tantas veces demandada línea férrea hasta Bobadilla harían aún más atractivo este enclave estratégico de altísimo potencial económico.

Desde la Casa África, con sede en Canarias, se trabaja en esa fluidez de relaciones con un mercado fragmentado en 54 países, 1.200 millones de habitantes, pero que serán 2.500 millones con un crecimiento demográfico que lo marcan una media de 5 hijos por cada mujer, el 60% de tierra potencialmente cultivable del planeta y una previsión de creación de trabajo de nada menos que 35 millones puestos hasta 2050. Una tímida clase media empieza a emerger en la África más estable y la prueba está en que el éxodo a las ciudades que hace más de un siglo ya se produjo en España sucede ahora entre nuestros vecinos del sur. 500 millones de almas ya viven en las ciudades en el continente con mayores recursos naturales pero donde la luz no llega todavía a más de un tercio de la población. "Construcción, energías renovables o turismo son sectores donde está casi todo por hacer. África sólo tiene el 4% del turismo mundial. Con ese panorama España es un socio bilateral muy importante de los países africanos. Estamos presentes en todas las cumbres africanas, contamos con treinta representaciones diplomáticas y somos el país que más concursos públicos ha ganado. Estamos en disposición de ayudar a África a tener mejores infraestructuras de estar en la punta de lanza en cooperación", expuso Ana Cárdenes, jefa del área de economía y empresa de Casa África.

Pero lo cierto que quienes se han lanzado a su conquista antes que nosotros han sido los chinos. China ha comprado ingentes cantidades de deuda africana y se ha posicionado en sectores estratégicos como la minería. Manuel Álvarez, experto en internacionalización de la Cámara de Comercio de Cádiz, quiso poner algo de prudencia. "El África subsahariana es una oportunidad de negocio para empresas que ya estén internacionalizadas y que tengan esa experiencia. Yo no recomendaría a una empresa que quiere salir al exterior empezar por ahí. La carta que hay que jugar en África es la de la industrialización. Nigeria exporta crudo, pero importa petróleo; Senegal exporta pescado, pero importa conservas... Se dice que África puede llegar a ser la nueva fábrica de productos, que será el made in África en vez del made in China. En ese sentido hay que trabajar la fidelidad de la marca. De China, por ejemplo, hay un buen concepto. Yo aconsejaría mirar lo que está haciendo China y quedarnos con lo bueno. Ahorra es el momento de que las relaciones tengan más peso que las transacciones porque tienen dinero y están dispuestos a gastar en nuevas tecnologías, pero no olvidemos el factor riesgo en estas economías. África crece pero las que tiran de su PIB, Sudafrica y Nigeria, no están creciendo tanto. De hecho, Nigeria está en recesión. Allí no hay zonas de libre comercio. Creo que es un área de comercio muy interesante para ser observada".

Vanessa Bernad, consejera delegada de Extenda, insistió en que el crecimiento desde 2010 de empresas andaluzas con relaciones comerciales con África (en un porcentaje altísimo Marruecos y el Magreb) ha sido potentísimo, más de un 50%, pero aún así la balanza comercial sigue siendo negativa. Compramos más a África de lo que vendemos principalmente por el gas y otras energías. Pero aunque los sectores andaluces que están más presentes en África son construcción, combustible, cobre e industria aeronáutica, no quiso dejar pasar otros nichos de mercado 'menores' que no paran de crecer, como la exportación de aceite de oliva. Reconoció, como Álvarez, que es un mercado que puede ofrecer dificultades a empresas pequeñas no muy expertas en internacionalización. "Es imprescindible contar con buenos socios locales, pero hay que tener claro que África acabará por ser un magnífico lugar para que la empresa andaluza se sitúe en un periodo de tiempo no demasiado largo".