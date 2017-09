Afanas facilita a la Policía las cuentas de sus tres tutelados

El gerente de Afanas Cádiz, Rafael Delgado, ha puesto a disposición de la Policía Nacional las cuentas bancarias de las tres personas tuteladas por la asociación, después de detectar que faltaba dinero en la de una de ellas. Según Delgado, ha tomado esta medida con el fin de que la Policía compruebe si también se han producido robos en las cuentas de los otros dos tutelados.

El gerente de esta entidad de familiares de personas con discapacidad psíquica aseguraba ayer que hasta que termine la investigación y se solucione la situación, Afanas Cádiz se hará cargo de todas las necesidades de estas tres personas.

Hay que señalar que se trata de usuarios de la residencia de adultos de la entidad; una residencia que acoge a mayores de 21 años con discapacidad intelectual que no tienen hogar o sus familias no pueden hacerse cargo de ellos. Tiene capacidad para unas 40 personas y la mayoría de las plazas están concertadas por la Junta de Andalucía. De todos los residentes, hay tres que no tienen familia, y son los que están tutelados por la propia asociación.

Ayer, tras hacerse pública la noticia de que la Policía Nacional está investigando la sustracción de dinero de la cuenta bancaria de un usuario tras la denuncia presentada por el gerente y parte de la junta directiva de Afanas Cádiz, en el centro reinaba la calma y la normalidad. Los padres de la asociación ya habían sido informados de lo ocurrido el pasado martes, en una asamblea en la que el gerente recibió el apoyo de los presentes.

"Agradecemos que la reacción haya sido tan rápida", comentaba ayer un grupo de padres, haciendo referencia a la inmediatez con la que se había puesto la denuncia. Estos padres se encontraban en el centro para preparar las elecciones de la nueva junta directiva, ya que la anterior ha dimitido, y no quisieron ahondar en lo sucedido. Solo manifestaron su sorpresa. Una madre dijo tener "pena y decepción de ver que hay personas que no tienen escrúpulos". Pero todos confiaban en que la Justicia pondrá todo en su sitio. Aseguraron que iban a trabajar para que se reponga lo que se ha robado e intentar que haya más control "para que esto no vuelva a ocurrir".

Por su parte, Rafael Delgado quiso aclarar que la dimisión de la anterior junta directiva de Afanas Cádiz no se produjo como consecuencia de la sustracción de dinero de la cuenta de un usuario tutelado. "El proceso de elecciones ya se había puesto en marcha anteriormente. Ha coincidido con esta situación y se ha acelerado el proceso de dimisión de los miembros de la junta directiva", argumentaba ayer el gerente de la asociación.

Cabe recordar que Afanas es un centro de referencia en Cádiz en cuanto a la atención a la discapacidad psíquica. En los últimos años, ha pasado por malos momentos, hasta el punto de verse al borde de la extinción por gravísimos problemas económicos. Pero poco a poco ha ido remontando y el año pasado se encontraba ya sin deudas, con las nóminas de sus trabajadores al día y en una fase de crecimiento tanto en servicios como en número de usuarios. Esto se debe a una serie de mejoras organizativas, estructurales y económicas que se llevaron a cabo, además de haber conseguido buenas subvenciones de Diputación y el Ayuntamiento, también de la Junta de Andalucía para la concertación de plazas.