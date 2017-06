Acepta cinco años de cárcel tras darle una paliza a su ex pareja dentro de un coche

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz ha condenado a cinco años de prisión a un vecino de Cádiz por retener y agredir a su ex pareja sentimental en el transcurso de una discusión ocurrida el verano pasado. Además, el juez ha prohibido al hombre aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, su domicilio, puesto de trabajo o lugares que habitualmente frecuente por un periodo de diez años.

El procesado evitó la celebración del juicio y aceptó la autoría de los hechos toda vez que las partes implicadas en esta causa llegaron a un acuerdo.

El 10 de julio de 2016, el hombre se dio cuenta a través de una foto de Facebook que su ex pareja se encontraba con unas amigas en una discoteca de Arcos. Movido por sus celos enfermizos, contactó con su ex novia por medio del perfil de una de las amigas y le exigió: "coge un taxi y vuelve a Cádiz, si no me cuelo yo allí".

Como la mujer no le hizo caso, "en un estado de enorme agresividad" hizo acto de presencia en la discoteca arcense y, cogiéndola de la cintura mientras ella bailaba, le dijo "vámonos de aquí, sal de aquí, no te voy a hacer nada". Ella le pidió que la dejara tranquila, pero viendo sus malos modos accedió a marcharse para que las cosas no fueran a mayores.

Ya fuera, J.R.A. la introdujo "a la fuerza" en la parte trasera del vehículo en el que había venido y donde se encontraban además dos amigos suyos. Agresor y víctima estaban sentados en la parte trasera del coche. Él había cerrado los pestillos para impedir que ella saliera cuando empezó a decirle "con quién estabas guarra, puta, te estás cachondeando de mí, me has sido infiel cuando estaba en prisión, encima me vas a mentir", para a continuación empezar a propinarle puñetazos en la pierna, el brazo, la espalda y la nuca así como una bofetada en la cara.

Temiendo por su integridad, ella gritaba a los otros ocupantes del turismo que la auxiliaran. El conductor le pidió a J.R.A. que la dejara tranquila, que le iba a buscar una ruina a él, a lo que el agresor le dijo "cállate o te mato a ti también, sigue conduciendo".

La paliza continuó durante todo el trayecto desde Arcos hasta Cádiz. Cuando llegaron a la capital gaditana, el hombre obligó a su ex pareja a bajarse con él e ir a su casa. Una vez allí esgrimió una maquinilla de cortar el pelo y amenazó a la joven con raparle la cabeza. A raíz de estos hechos se inició un forcejeo entre ambos y ella resultó herida en un brazo.

El atacante trató de impedir tanto que entrara su abuela -con la que convivía en su domicilio- como que escapase la chica, para lo cual quitó el pomo a la puerta para que fuese imposible abrirla.

Poco a poco J.R.A. empezó a serenarse y acompañó a su ex novia hasta su casa. "Eso te lo he hecho porque te quiero mucho", le manifestó el ahora condenado a su ex compañera sentimental.