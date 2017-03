Rusia-EEUU: 1917-2017

Sólo sé que no tengo ni idea, dije al vivir 3 años en Moscú, después de trabajar en 20 países. Lo dijo mejor Churchill: "Rusia es una adivinanza, envuelta en un misterio dentro de un enigma". Rusia es complicada; el alma rusa es noble pero su mente compleja.

Hace 100 años de la Revolución Rusa. Empezó como un movimiento contra una monarquía desconectada del pueblo y su cansancio ante las muertes durante la guerra en Manchuria y la Gran Guerra. El marxismo traía una esperanza. Al margen del completo fracaso del modelo soviético, la revolución frenó el capitalismo radical y creó una nueva Europa.

He desarrollado mis últimos 40 años entre Europa y EEUU y tal vez ahora comprenda algunas de sus diferencias. En Europa hay un gran peso de la sociedad, somos uno según la sociedad a la que pertenecemos; en EEUU la sociedad es el agregado de los individuos que la forman. Parece lo mismo, pero el concepto y el sistema difieren, son historias diferentes.

Alabo el peso social europeo, la solidaridad, el apoyo a los más necesitados, los derecho a la salud y la educación. Pero ello ha generado un exceso de peso estatal y un apaciguamiento del individuo, social, política y económicamente. En España, y más en Andalucía, dependemos del Estado (subvenciones, empleo público, ayudas de Bruselas, ayudas a la mujer, antiguo PER, agricultura, creación de empresas etc.). Aunque tengamos elecciones, el Estado es quien tiene el poder. Si Andalucía tiene al PSOE en el poder desde hace ya casi 40 años, difícilmente puede haber calidad democrática y crecimiento económico sostenible. El Estado (Bruselas, Madrid, la Junta) limita el potencial del individuo y por ello de la sociedad.

De EEUU admiro la confianza en el individuo, en la persona. Su Constitución empieza con "we the people", nosotros las personas de Estados Unidos, muy diferente al "España es un Estado social y democrático de Derecho". Libera al individuo para hacerlo responsable de su propia vida, que sea el centro de la sociedad y no sólo miembro de ella. Pero no acepto que tantas personas no tengan derecho a la sanidad, tantos veteranos de guerra y personas con problemas mentales estén abandonados por las calles, el poder del lobbying y de las grandes empresas.

Al final son las dos caras de la moneda, sociedad e individuo. Europeos y estadounidenses sólo vemos nuestro lado sin poder comprender el otro; no es el idioma, es una forma radicalmente diferente de definir y entender el vivir en común. La "vieja Europa" se tiene que modernizar, achicar estructuras, regulaciones, reducir impuestos y dar más libertad a la competencia individual. Liberar a la persona para que sea quien marque su futuro. La educación debe ser derecho básico, pero no que todos tengan dos másteres y la máxima nota; eso no. Pero eso no creo que lo vayan a hacer los políticos, se lo deberíamos exigir los europeos.

Por otra parte, EEUU necesita más políticas sociales. La ausencia de un sistema sanitario más accesible y barato, la falta de grandes planes de mejora de las infraestructuras, el muy limitado derecho a educación universitaria básica o los salarios mínimos ridículos o inexistentes (agricultura) generan aumento de la desigualdad, injusticia y una clara ineficiencia económica.

Putin y Trump; el extremo de Europa y EEUU. Uno viene de toda su vida en la burocracia (KGB, alcalde de San Petersburgo) y el otro, empresario, nunca ha tenido ninguna actividad pública. El Estado versus el individuo. Hay un pulso entre ambos, un pulso desigual. Trump juega a las damas con Putin y éste al ajedrez con el ruso. Interesante, divertido, inquietante. Pero Putin es el Estado y Trump sólo es el presidente de EEUU. A pesar de su obvio cariz autoritario, Trump ya está siendo controlado por sistemas y ante todo por los estadounidenses. Al final se investigará esa "rara" relación con Putin; al final se sacará a la luz su declaración de impuestos; al final ganará el individuo, la persona, no el Estado. En Rusia, es difícil ver la salida de Putin y, si sale, otro peor vendrá.

Le tenemos que agradecer a la Revolución Rusa el que generó una Europa más social, sistemas y políticas sociales de apoyo a los más necesitados. Pero los europeos tenemos que parar al Estado si queremos tener un futuro mejor, tenemos que asumir nuestro futuro como individuos para poderlo tener como sociedad. Europa tiene que ser más americana y EEUU más europea y todos tenemos que ejercer más nuestra ciudadanía frente al Estado y el poder.