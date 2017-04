Despegue a velocidad de crucero

Cuando aún retumban los tambores guerra que dejó en el ambiente el enfrentamiento Huelva-Sevilla a cuenta de Majarabique, sobre lo que aún quedan cicatrices institucionales que deben cerrarse por el bien de toda la sociedad andaluza, se abre de nuevo la espita con otra temática que va a dar mucho que hablar, que escribir y, por tanto, que leer y que oír.

Me estoy refiriendo a la noticia con la que nos desayunábamos ayer en este mismo periódico donde se recogía a cuatro grandes columnas: "El PP quiere que el aeropuerto de San Pablo se denomine Sevilla-Huelva" y al apresurarme a conocer qué mueve a los populares onubenses a tan excéntrica propuesta me quedé absorto cuando explican que quieren así "visualizar nuestra provincia en el exterior y fortalecerla como destino".

Ya me imagino yo cómo se habrá acogido entre nuestros vecinos sevillanos semejante idea que desde luego, por parte de la Cámara de Comercio de Huelva y del Consejo Andaluz de esas mismas instituciones, como presidente que lo soy de las mismas, ya me adelanto yo a negarme tajantemente por varios motivos que a continuación podré argumentar.

Nuestros representantes en las instituciones no deben perder nunca el norte y tienen que asumir que la confianza que los ciudadanos depositan en ellos, por un período concreto de tiempo, eso sí, es para que trabajen en buscar las mejores condiciones posibles en las demarcaciones donde fueron elegidos. Ello pasa por proponer, debatir y, sobre todo, luchar por lograr el posicionamiento, en este caso de Huelva , en lo más alto de la cima del empleo, del progreso, del crecimiento económico, en suma, de alcanzar el bienestar de todos los ciudadanos en modo de riqueza y empleo que, en definitiva, es lo que el público está esperando .

Pues bien, propuestas de la naturaleza del San Pablo-Huelva aleja al PP de ese cometido, y me explico. Huelva no necesita de esa simbiosis de nomenclatura porque aquí, en esta provincia, vengo a recordar que hay ya una sociedad, promovida en sus orígenes, por la Diputación Provincial de Huelva y la Cámara de Comercio, ya en manos de inversores privados en su capital accionarial, que han decidido arriesgar su dinero, no con fondos públicos, e invertir para conseguir que tengamos nuestro propio aeropuerto, con su propio nombre, sin necesitar nada prestado: Aeropuerto Cristóbal Colón.

Por tanto, lejos de experimentos con gaseosa que pueden explotar en las propias manos de quienes lo manejan, y para darnos el sitio que nos corresponde, sin andar con papeles de segundones, todos a una debemos trabajar por conseguir que la Administración central, cuanto antes, más pronto que tarde, acelere los trámites necesarios para que a esos inversores aeroportuarios no les pase lo que les ocurre a la mayoría de proyectos que llegan a esta provincia cuyo destino, desgraciadamente, no es otro que acabar encerrados en un cajón y me resisto a enumerarlos porque sabemos todos de qué hablamos.

Este debe ser el camino, muy lejos, por otra parte, de la actitud que estamos viendo por parte del PP, que ha debido encandilarse por una iniciativa semejante que tuvo como protagonistas en esa ocasión a Granada y Jaén, donde el aeródromo granadino paso a denominarse Federico García Lorca Granada-Jaén. Además de un revuelo y una polémica avivada durante largo tiempo, poco, por no decir nada, habrá repercutido en la cuenta de resultados de la provincia jiennense desde el punto de vista turístico esa nueva placa. A más, a más, también los populares podrían haberse pensado en clave internacional y proponer al Gobierno portugués darle un toque andaluz a su aeropuerto, añadiendo a Faro el nombre de Huelva o ahora que se cumple el 25 aniversario del AVE que unió Sevilla con Madrid, cambiar también Santa Justa, porque, si de ponernos en nuestro sitio se trata, más justo sería añadir La Rábida, por eso de lo del Descubrimiento de América.

Y concluyo, no sin antes animar a nuestros representantes del PP, que son personas de capacidad más que conocida y reconocida, a que se sumen a proyectar la imagen de Huelva reivindicando para nuestra provincia infraestructuras e inversiones, que es lo que realmente nos falta para posicionarnos donde merecidamente nos corresponde, ya que contamos con valores suficientes para no tener que depender de nada ni de nadie y hacerla que despegue a velocidad de crucero.