Corre, conejo

Mi amigo, el joven espía ruso Antoni Putin con plaza en Cádiz, ya se ha reincorporado a su tarea profesional tras haber superado una fuerte depresión, y se encuentra en Barcelona, en comisión de servicios, para instruir a Moscú sobre el procés. El pasado fin de semana me llamó por teléfono para que, sobre la marcha, le comentara qué opinión tengo sobre el conejo, su importancia histórica y actual y otros posibles significados de este animal. Le hice constar mi asombro pero me insistió en que lo necesitaba con urgencia para su informe mensual y que, por tanto, iba a grabar nuestra conversación.

A continuación, muy desconcertado, le expuse que el conejo (y toda su extensa familia, liebres, cobayas o conejillos de indias…) tiene una gran importancia para la Humanidad. De hecho, se cotiza como mascota, es comestible, y su piel sirve de ropa de abrigo. También es apreciado por los cazadores y por los laboratorios farmacéuticos con los que se juega la vida en el campo, y en los laboratorios, respectivamente. No hay que olvidar que presta su imagen al famoso dibujo animado Buggs Bunny, y a la pila Duracell que nunca se agota. Por su rapidez y carácter huidizo ha sido utilizado por muchos autores de fábulas (La liebre y la tortuga de Esopo, por ejemplo) y de cuentos o novelas (El conejo y el león de Monterroso y ya como humano, el señor Conejo, el personaje de John Udpike). En el mundo del espectáculo entra y desaparece de la chistera del mago y para los supersticiosos su pata es un clásico amuleto. Como animal resulta muy prolífico. Si es gazapo, acaba de nacer o es el error inadvertido por un escritor. Cabe hablar de dientes (o risa) de conejo para los que muestran unas paletas salientes y algo separadas. En el mundo del erotismo tiene un papel estelar cuando las modelos de la revista para adultos Playboy se disfrazaban de conejitos; rol que se hace ordinario al denominar como conejo al sexo de las mujeres.

Seguí comentándole que, como comestible, este antiguo roedor se puede cocinar de muchas maneras (con arroz, con caracoles, al ajillo…), y aunque se proclame su beneficiosa escasez de grasas y su enorme aporte vitamínico, los políticos lo suelen recomendar en épocas de crisis económicas. En los países más ricos las granjas cunículas están de capa caída. En la región catalana se creó el conocido como Observatorio del Conejo (Conill, en catalán) para estudiar y apoyar a este decadente sector ganadero. Conviene recordar que el Gobierno de Zp lo propuso como sustituto barato del pavo navideño en 2007. Y hace poco, en Venezuela, Maduro ha elaborado el Plan Conejo para que cada ciudadano críe sus propios conejos en casa porque "son dos kilos y medio de carne con proteínas".

En este momento me interrumpió para decirme que parece que Pedro Sánchez quiere proponer a Zp como mediador con la Generalitat para resolver el conflicto catalán a pesar de su fracaso como hombre de paz con Maduro. Y prosiguió con la extraña (pero verídica) historia de Mar Ampurdanés, una joven líder de Arran, rama juvenil de la CUP (partido antisistema catalán) quien ha exigido un nuevo derecho: follar cuándo y cómo se quiera. El espía me confesó que no le extrañaría que surgiera una nueva rama de este putrefacto tronco político de la que intuye su denominación: CCCP (Consell del Conill Catalá Popular). Curiosamente coincide en cirílico con las siglas de la antigua URSS.

Con esta presunta primicia, el espía se despidió lacónico: "Un abrazo".

Ayer me puso copia del correo enviado a Moscú. Dice así:

"Estimado coronel Nilokonozko:

Informe de septiembre: sin novedad. Por Barcelona la cosa anda revuelta pero es que ha habido un par de días de fiesta muy seguidos, la Diada (Di-Ada, ¿Colau?) y la "Mercé", y a esta gente le gusta mucho el jolgorio. El referéndum del 1-O ya corresponderá a mi informe de octubre. Caerá en domingo y podría abundar el personal por la calle yendo a Misa porque los curas han pedido mucha participación para esa jornada de precepto (dominical).

Anexo: Futuros y rentables negocios rusos con una Cataluña independiente regida por la CUP (partido antisistema que admira a Venezuela y a Cuba): a) producción y exportación de carne de conejo a mansalva, b) agencia de turismo sexual; entonces, los contactos eróticos serán gratis por cortesía de la CCCP (aquí viene a significar, chicas lascivas de la CUP), y los turistas serán de nuevo bienvenidos.

A sus órdenes. Agente A. Putin.

Pd: Con su permiso, hoy mismo me voy a Conil de la Frontera a descansar unos días, que estos del procés me tienen frito".

Releo el informe y no entiendo para qué me llamó Antoni. En todo caso, resulta sorprendente que para un espía ruso, CCCP (antigua URSS) termine como las siglas de la rama ganadera de los jóvenes y calientes conejos de la CUP.