Justicia salarial para guardias y policías

La cuestión catalana y los sucesos acontecidos en torno al referéndum ilegal del 1-O han tenido un efecto colateral totalmente inesperado: la reactivación con fuerza de la vieja reivindicación de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de que se equiparen sus salarios a los que perciben los miembros de las policías autonómicas de Cataluña, el País Vasco y Navarra; es decir, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral, respectivamente. Los graves acontecimientos del 1-O mostraron a toda España el sin sentido de que agentes que no cumplían con su obligación -como fueron numerosos mossos- cobraban mensualmente entre 600 y 700 euros más que los agentes de la Policía y la Guardia Civil que intentaban defender la legalidad en medio de un abierto clima de hostilidad social y de importantes incomodidades materiales. Lo que durante 30 años ha sido una lógica reivindicación sindical que apenas llamaba la atención al conjunto de los ciudadanos, se ha convertido en un clamor que hoy cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la sociedad española, lo cual quedó claro en la manifestación que se celebró el sábado en Sevilla, que reunió a más de 30.000 personas y contó con el apoyo de todos los partidos políticos, incluido el que está ahora en el poder.

Otra cosa, claro está, es si ahora mismo es posible un aumento salarial tan elevado para unos 146.000 servidores públicos (65.000 policías y 81.000 guardias civiles), más si se tiene en cuenta que estas plantillas están, actualmente, claramente disminuidas tras años con una tasa de reposición cero y que lo lógico es que ahora, con el inicio de la recuperación económica, vuelvan a crecer para garantizar la seguridad pública en nuestro país. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya ha declarado en más de una ocasión que está dispuesto a subir el sueldo a los agentes, pero sólo cuenta con una partida de 600 millones de euros para tal fin, cuando los cálculos apuntan a que hacen falta unos 1.500 millones. Todo apunta a que habrá negociación y que, finalmente, habrá subida de salarios, pero no equiparación con las policías autonómicas.

El problema, en definitiva, es un ejemplo más de las muchas desigualdades entre regiones que siguen existiendo en la España autonómica y que sería conveniente ir corrigiendo progresivamente. Policías y Guardias Civiles no sólo hacen bien su trabajo, sino que en algunas ocasiones lo hacen mucho mejor que otros cuerpos de seguridad. Sus reivindicaciones son de plena justicia.

Las instituciones del Estado de bienestar están siendo progresivamente eliminadas, desmanteladas o demolidas. Al mismo tiempo, se eliminan también las restricciones que había a las actividades mercantiles y al libre juego del mercado. Las funciones protectoras del Estado se van estrechando, y haciéndose cada vez más selectivas y limitadas. La incapacidad de un individuo para formar parte del juego del mercado tiende a ser progresivamente perseguida, criminalizada, o reformulada como síntoma de criminalidad potencial. El Estado se lava las manos ante la vulnerabilidad y la incertidumbre de la lógica (o, mejor dicho, de la ilógica) del libre mercado. Estas nuevas tendencias minan los cimientos en los que el Estado se apoyó progresivamente durante la mayor parte de la era moderna, cuando reivindicaba un papel esencial para combatir la vulnerabilidad y la incertidumbre que acosaban a los ciudadanos. Gerardo Seisdedos (correo electrónico)

Hago un símil con la película del afamado Paco Martínez Soria, pero nada que ver con la misma, ni por asomo. Pues sí, señoras y señores, otra vez a la carga metiendo el miedo a los ciudadanos/as con el tema de las pensiones, diciendo que si la hucha esta vacía, que es necesario pensar en planes de pensiones. ¿Pero de dónde?, ¿de los sueldos irrisorios de la mayoría de los trabajadores? Es que no hay un solo político (y mira que hay muchos) que se convierta en adalid de la causa y alce la voz en contra de esa barbarie; no hay nadie, independientemente del partido político que sea, que defienda a esa parte de la sociedad que ha cotizado lo suyo, sí, lo suyo, que no es un regalo de nadie. Ni los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, y mira que este último abogaba por minimizar políticos con la supresión de Diputaciones y Senado. O el señor Sánchez, con su buenísima idea de gravar un impuesto a la banca, la cual repercutiría en el ciudadano, que sería quien lo costeara. Vamos, el chocolate del loro. Lo que hace falta es suprimir gastos innecesarios, duplicidades, reducir la bochornosa cantidad de políticos, porque dinero hay, sí señor, lo que ocurre es que está muy bien repartido.José María Repiso (Puerto Real)

Las encuestas dicen que la institución más valorada por los españoles es la familia, pero en el ámbito político no es lo más importante. Se la ayuda muy poco, quizás porque los políticos se preocupan más de cuestiones que les aseguren éxito a corto o medio plazo. Invertir en la familia es invertir en el futuro de un país. En la medida que crece como una institución de calidad, la sociedad se transforma, aumenta el bienestar y se hace más feliz. Somos el país de menos nacimientos, lo que seguro llevará a un grave problema futuro. Pilar Peña (correo electrónico)

Como vecino de la Avenida de las Fuerzas Armadas, he podido comprobar el extraordinario interés que demuestra nuestro Ayuntamiento por el deporte. Con motivo de las jornadas de marcha olímpica, he podido constatar, que no disfrutar, de la estupenda organización y del ánimo con que el locutor de dicho evento alentaba, no solo a los participantes y sus familiares, sino a todos los vecinos de la avenida. El suceso duró más de seis horas. Su entusiasmo nos tuvo con los ojos como platos y, con tapones en los oídos. Qué pena que las personas mayores, necesitadas de descanso y aún más, los enfermos, no hayan podido aplaudir con igual ánimo. Es tan encomiable el entusiasmo por el deporte como la falta de respeto que merecemos los ciudadanos, a los que seguramente dentro de unos meses nos van a pedir el voto. Me pregunto, ¿no habrá espacios mas indicados para este tipo de manifestaciones, en que se procure compaginar el deporte con el respeto debido a los sufridos contribuyentes? En las próximas elecciones municipales, pídandos el voto, por favor. Yo el mío se lo regalo.

Manuel Pardo Martínez (Algeciras)

