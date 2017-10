Los que no quieren conceder legitimidad a la Constitución de 1978 -con Pablo Iglesias a la cabeza- olvidan el hecho elemental de que muchos de los que la votaron en su día eran personas de ideas republicanas que habían luchado en la Guerra Civil y que habían sufrido la derrota y lo habían perdido todo. Los que lucharon en la guerra habían nacido más o menos entre 1900 y 1918, o sea que en 1978 tenían entre 60 y 80 años y estaban en condiciones de votar. Es posible que algunos de aquellos republicanos se abstuvieran porque la nueva ley no les gustaba. Sí, de acuerdo, pero no hay que olvidar que Carrillo y la Pasionaria y Rafael Alberti -todos ellos herederos de la España republicana- votaron sí a la Constitución, igual que lo hicieron Marcelino Camacho y los sindicalistas del Proceso 1.001 y muchas otras personas que habían sufrido la cárcel y la persecución durante el franquismo. Algunos dicen ahora que todos esos republicanos tuvieron que votar con las manos atadas porque no tenían otra opción, pero en su momento yo no oí a ninguno de ellos -y traté a bastantes- decir que habían votado a la fuerza. Al contrario, esa Constitución era el proyecto por el que llevaban luchando muchos años bajo el lema de la Reconciliación Nacional.

Digo esto porque la monarquía actual también representa a todos esos republicanos que de verdad sufrieron la guerra y la derrota. Y por eso resulta grotesco que unos jovencitos que han disfrutado de todos los privilegios de la democracia se dediquen ahora a deslegitimarla. Pablo Iglesias, por ejemplo, asegura que el rey Felipe VI no fue votado por nadie, pero eso no es cierto porque la Monarquía sí fue votada en el año 78, y ganó. Y hoy por hoy, esa monarquía es también la representante de la España leal del 36.

Hay gente que reclama la Tercera España de la cordura y de la razón, en vez de la España cerril de los Hunos y de los Hotros que de pronto ha resucitado con el procés. Y entre los Hunos, claro, esa gente sitúa a la monarquía y a la Constitución. Pues siento decirlo, pero la Tercera España es la España constitucional que ha construido los mejores 40 años de nuestra historia. Si Chaves Nogales, si Clara Campoamor, si María Moliner, si Juan Ramón Jiménez -y sobre todo la gran Zenobia Camprubí, que era catalana- pudieran ver lo que está pasando hoy, es fácil saber de qué lado estarían.