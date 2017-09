Del sentido de autoridad

Se suele llamar adanismo -aludiendo a Adán, el primer ser creado por Dios- a la actitud del que cree que lo que hay que hacer es abordar los problemas como si nada les hubiera precedido. Se trata de una maldad intencionada. Porque todo sucede a lo que le precede y el discurrir de la vida deriva de un largo caminar. Algo semejante diríamos del populismo, que -sensu stricto- es un modo de engañar al personal, pues el emisor del mensaje sabe, si no ha sido abducido por la nada, que no hay soluciones simples para los problemas complejos. La maldad está tras ambas actitudes. Porque la maldad es eso, engañar -en cualquiera de sus formas- para extraer ventajas causando perjuicios. Sin embargo, la gente dispuesta a ser engañada es mucha; pues, en definitiva, la democracia es un sistema construido sobre una hipótesis falsa: el ciudadano sabe lo que vota, está lo suficientemente preparado para elegir lo que le conviene.

Asumimos el sistema por eliminación. Cualquier otro es peor. Pero eso no debiera provocar indiferencia ante los efectos de una hipótesis falsa. El sentido de autoridad, por ejemplo, la confianza en la representatividad de los elegidos o la no intervención en donde existe una jerarquía de saberes, mejoran la fiabilidad del sistema. Ítem más: identificamos la tolerancia como un bien y no lo es. Se tolera lo que, en principio, no es tolerable. No tendría sentido tolerar lo tolerable. La democracia se debilita cuando la autoridad se debilita, cuando el respeto a lo establecido por su propia norma se quiebra y cuando, en fin, la tolerancia se constituye en eje de la convivencia.

He estado siempre en un observatorio para privilegiados. Mi condición de profesor universitario y las tan variadas tareas desempeñadas en ese ámbito, me han permitido tener cerca por largos períodos de tiempo a muchas generaciones de jóvenes. He visto cómo el sentido de autoridad iba perdiéndose y cómo el respeto al saber se debilitaba progresivamente. He abandonado la universidad, habiéndolo sido todo en ella, sin la menor nostalgia. Lo he hecho con la sensación de que no dejaba nada de aquello que encontré cuando lleno de ilusiones y de ensoñaciones, entré en el noble edificio de la antigua fábrica de tabacos de Sevilla. Y me he ido con la impresión de que en el sentido de autoridad y de respeto al saber reside la clave de la eficiencia del sistema. Y de todo lo que cuelga de lo uno y de lo otro.