Dicen por Andalucía, ante un tipo pesadísimo o un asunto que no acaba de acabar, que es "más seguío que una gotera". Pues eso. Imposible dar carpetazo al problema catalán, a Puigdemont, Junqueras, Torrent, las tensiones entre independentistas y las especulaciones sobre el panorama judicial. Imposible.

Decía días atrás, el tantas veces mencionado Rubalcaba, que los independentistas están esperando que el Estado, el Gobierno, les resuelva lo que ellos no son capaces de resolver, y efectivamente por ahí están yendo los tiros. Mientras, Puigdemont y los suyos insisten en que no van a renunciar a la república, a la independencia y a expresarse en todo cuanto foro internacional se les ponga a mano. El Rey, por una parte, y el Gobierno con la oposición mayoritaria por otro, utilizan todas las teclas legales de las que disponen para bloquear las iniciativas de los que se han situado al margen de la Constitución. El Rey con discursos que han sido un auténtico golpe para los independentistas, porque don Felipe ha dicho verdades como puños, tanto en su defensa del Estado de Derecho como para tranquilizar a los millones de españoles, incluidos los millones de catalanes que no quieren saber nada de esteladas, que necesitaban un gesto del Rey que les asegurara que no se concretarían los supuestos avances de Puigdemont y los suyos. En cuanto al Gobierno, ha arriesgado todo, más aún de lo que era aconsejable, para impedir la ruptura territorial de España.

Puigdemont, hay que reconocerlo, le ha echado valor al asunto. El valor de los desesperados, el valor irracional de los que han perdido la razón, el valor de los fanáticos. Ha perdido la batalla, pero resiste como los reptiles que han perdido la cabeza. Desde ERC y el PDeCAT le siguen apoyando, aunque ya abominan de él y hasta es posible que acepten el paripé de llevarlo a una sesión de investidura en la que harán como que le eligen presidente de la Generalitat sabiendo que no podrá asumir el cargo. Nombrarán entonces a otro u otra y buscarán a Puigdemont algo para ejercer desde el extranjero. Que durará poco, porque antes de fin de año habrá sentencia judicial con probable condena de prisión y se reactivará la orden internacional de busca y captura que se desactivó para evitar que no pudiera ser juzgado en España por rebelión.

Puigdemont sigue con el toctoc irritante, como las goteras, de ser lo que no puede ser, pero su futuro es negro. Como reconocía en sus mensajes.