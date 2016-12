Algunos lectores me hacen llegar su extrañeza por no haber escrito este año sobre la excelencia de que no pare la Premier. Recurrentemente y coincidiendo con el Boxing Day, un servidor de Dios y de usted, paría un alegato sobre la conveniencia de no parar el fútbol por Navidad. Eso también me ocasionaba críticas, casi todas provenientes de AFE y su entorno, con la conseja de que sería injusto privar de vacaciones a los futbolistas.

Habitualmente abogué por no parar el campeonato en un tiempo de niños en vacaciones que podían asistir al estadio en compañía de sus padres. Práctica esa de ir de la mano del padre que ahora resulta complicada, sobre todo por los horarios del fútbol en plena jornada escolar. Como puede comprobarse, todo era predicar en el desierto y el fútbol sigue parándose no más calientan motores los Niños de San Ildefonso hasta después de las doce uvas reglamentadas.

Sagradas las vacaciones de los peloteros, sin embargo se organizan bolos incomprensibles. Y digo incomprensibles porque el fútbol amistoso hace mucho que dejó de interesar. Tanto dejó de interesar que hasta se llevó por delante aquellos trofeos veraniegos que tanto interés despertaban cuando la televisión no había irrumpido para llevarnos fútbol a casa hasta en lunes. ¿Y por qué irrumpió la televisión? Por el indudable interés de un espectáculo basado en la competitividad.

Y ahora, en vez de fútbol con puntos o eliminaciones por medio nos meten con calzador partidos de selecciones autonómicas con rivales de medio pelo y entradas gratuitas. Y la cosa no cala porque el fútbol amistoso interesa poco o nada. Hoy en Heliópolis recala ese invento llamado Champions For Life que patrocina la Liga en beneficio de Unicef con el apoyo de la Andaluza. Y me pregunto que si tan sagradas son las vacaciones del futbolista, ¿a qué viene esto?