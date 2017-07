Podríamos interpretar la enfermedad, física o del alma, como la incapacidad del organismo para adaptarse al cambio. Se considera necesario encontrar medios sanos para comprender que son los cambios los que nos ofrecen una oportunidad para crecer y sanarnos. Lo que con frecuencia suele suceder es que proyectamos nuestra negatividad en los demás en vez de asumir nuestra propia responsabilidad tomando conciencia de nuestra propia naturaleza. Cuando no atendemos a nuestras emociones y no nos ocupamos de la negatividad que algunas de ellas producen, bloqueamos nuestra natural energía y este estancamiento es el que produce la enfermedad.

Los cambios nos afectan a todos los niveles: salud, bienestar emocional, claridad mental, vitalidad física… Si somos capaces de romper con nuestros viejos modelos de conducta tendremos el control de nuestras vidas. Cuando culpamos a los demás y buscamos en el exterior las respuestas que necesitamos perdemos la profundidad de nuestra comprensión y es solo allí donde tiene lugar la sanación.

Aunque pueda parecernos mentira, no existe ningún cambio, por severo que pueda parecernos, que no tenga la intención de fortalecernos y aumentar el amor que sentimos por nosotros mismos. Aceptar los cambios que intuimos que a la larga van a beneficiarnos nos acercan más a nuestra verdadera naturaleza.

Cuando me paro a pensar en todas las experiencias que he vivido, en todo aquello contra lo que he luchado y por lo que he llorado, descubro que su verdadero significado era el llevarme a un nivel superior. Aprendí a permitir a que mi ser interior me guiase en épocas de cambio y es así como he descubierto que soy capaz de salvar obstáculos que antes me parecían insalvables. La vida me enseñó que no puedo resistirme a su misterio, así que los cambios ya no me asustan como solían hacerlo.

El cambio es la raíz de la vida. A través de cada crisis, de cada muerte y de cada renacer, debemos tomar la decisión consciente de crecer y asumir responsabilidades. Cada cambio moldeará nuestro carácter, desarrollará en nosotros la sabiduría y nos capacitará para compartir con otros sus propios cambios.

El mayor temor que nos acecha es abandonar las ideas fijas, perder nuestras identificaciones personales: posición social, categoría laboral, riqueza o poder, edad, sexualidad, atractivo, estado civil… temiendo convertirnos en algo inferior a la imagen que deseamos proyectar.

El primer paso es comprender lo que no deseamos y luego imaginar a lo que aspiramos. Y, por supuesto, confiar en uno mismo y en la vida.