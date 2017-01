¿Dónde quedó la gente?Ombliguismo

Quedamos ayer en que Íñigo Errejón, el ex Niño de la Beca, le puede ganar a Pablo Iglesias la batalla por el modelo organizativo de Podemos. Será gracias a los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez. Ahora bien, Teresa Rodríguez está mucho más lejos de Errejón que de Iglesias en el proyecto político global, de modo que nunca respaldaría el Podemos moderado, institucional y abierto a alianzas con el PSOE que Errejón propugna.

Eso lo sabe Pablo Iglesias, que ha decidido echarle un órdago a sus adversarios: si el congreso no avala sus tesis políticas y sus planteamientos orgánicos, no seguirá como secretario general. Tiene lógica, y a Errejón le hace una faena, porque el actual secretario político y número dos podemita sigue diciendo que Pablo debe continuar como líder indiscutible y que él no se plantea sustituirlo. Iglesias, sabedor de su carisma entre la militancia, chantajea al congreso: o votáis el lote completo (mi liderazgo por encima de la dirección colectiva, más lucha callejera que institucional, hostilidad hacia el PSOE) o tenéis que elegir a otro secretario general. Así está el tema.

Estamos a unos días de que la preguerra civil en Podemos acabe en batalla cruenta o tregua prolongada, pero ya ha mostrado que no es un partido distinto a los demás. Está viviendo una crisis existencial como las que han pasado los otros, y quizás antes que algunos otros. No ha sido capaz de permanecer ajeno a las luchas por el poder que son la seña de identidad originaria de cualquier formación política. Su adanismo y su pretendida superioridad moral no han resistido el embate de la realidad: sufren los tics y mantienen los comportamientos de la vieja política. Aquella que venían a subvertir y enterrar.

Pasen y vean el espectáculo que depara la nomenclatura de Podemos: la ideología que enmascara la pelea descarnada por el sillón, el clientelismo para repartir cargos y elaborar listas, el juego sucio de zancadillas, cabildeos y traiciones para adueñarse de los aparatos, el egocentrismo de los líderes, la endogamia, el ombliguismo... ¡y eso que todavía no han tocado apenas poder real, más allá de algunos ayuntamientos!

Vinieron para poner en todo lo alto a la gente y de momento lo que se ve es que luchan por ponerse ellos en todo lo alto. Si ha mejorado en algo la vida de la gente de abajo desde que llegó Podemos no ha sido gracias a acciones de Podemos. Otros impulsan el salario mínimo o el bono social energético mientras ellos debaten.

EL logo de Podemos es un círculo. Como símbolo quedó redondo, hay que reconocérselo, aunque haya dado lugar a varias bromas y chistes, por lo cerrado y por el círculo vicioso. Tras tantos tanteos, por fin hemos descubierto lo que en verdad era el círculo de Podemos: un ombligo. Llevan varios meses mirándoselo.

Ya no hablan de los problemas de la gente. Las discusiones de Podemos giran de una manera llamativa alrededor de sí mismos. Puede que sea un rasgo generacional. Puede que sea el atracón de éxito, que se les repite. Puede que sea una crisis de crecimiento, como la adolescencia del partido. Puede que sea un eco de la naturaleza humana, más propensa a las rivalidades más enconadas cuanto más cerrados los espacios. Lo advirtió Konrad Adenauer: "Hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido". Puede que el orden y la disciplina sean mucho más difíciles de alcanzar en un partido de raíces asambleístas y tics libertarios. Puede que sea un cóctel molotov, muy mezclado y agitado, de todo esto.

A lo que hay que añadir el debate ideológico, por supuesto. Que es un debate estratégico, en realidad. Nada más que este dato es de gran interés. Iglesias y Errejón discuten, sobre todo, de táctica política: o hacer frentismo y en la calle o hacer política de acuerdos y en el Parlamento. Y discuten de táctica electoral: o enardecer a las bases o seducir a los simpatizantes. Es interesante porque muestra hasta qué punto la ideología del partido más ideologizado de España está, a lo máximo, en un tercer término. Les cuesta la misma vida salir del círculo del ombligo. No lo digo yo, ojo, lo ve la más lista y preparada de sus filas: Carolina Bescansa.

Ella se preocupa más por esta partida de ping-pong porque es su partido (de ping-pong), pero, desde la discrepancia con Podemos, podemos estudiarla con fruición. No sólo porque el ombliguismo constriñe el círculo, sino porque, gane quien gane, si se consuma, como parece, el enfrentamiento, los que no somos de Podemos tendríamos motivos para alegrarnos. Las tesis de Errejón lo irían llevando, poco a poco, hacia una socialdemocracia de nueva generación, asumible por el sistema. Por lo tanto, bien. Las tesis de Iglesias irían empujándolo a la irrelevancia gritona. Por lo tanto, bien. Son fuerzas centrípetas y centrífugas que se necesitaban para un tenso equilibrio, pero que separadas se pierden en un agujero negro y circular.