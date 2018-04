El niño del último banco

En esta semana, coincidiendo con el Día del Libro, en el Centro de Adultos "Al-Yazirat", del que formo parte como alumno, hemos celebrado la ya tradicional "Tertulia Literaria" dedicada en esta ocasión a Federico García Lorca, en el 75 aniversario de su trágica muerte. Tuvimos durante el acto una evocación de su paso por la Universidad de Columbia en Nueva York, un estudio detallado de su producción musical, la interpretación al piano de alguna de sus obras, la declamación de una gavilla de sus poemas y otros originales de las alumnas, y el canto acompañado de guitarra. La conmemoración tuvo la asistencia de un centenar de personas atentas que premiaron con cálidos aplausos, las distintas intervenciones. Al término Josefina Riesco, la inquieta directora del Centro, recogía agotada pero feliz, los resultados de su siembra cultural, constante y eficaz.

El oprobio del fusilamiento de Federico ha condicionado su figura literaria. Se han escrito libros sobre el tema, se han buscado inútilmente su restos y todavía hoy se indaga sobre los últimos momentos de su vida. Sin embargo, tengo para mí que su vida, su peripecia humana, es mucho más interesante. Niño de campo y huerta, de infancia feliz, cuando le llegó la hora de ingresar en el Instituto, sintió el rechazo de sus compañeros por el hecho de ser diferente. Como por entonces vivía en Asquerosa, una pedanía de Pinos Puente, los compañeros se burlaban de él cantándole: ¡Federico viene de Asquerooooosa!. Lo hacían con entonación femenina porque Federico ya tenía esos ademanes sensibles, no hechos para aquellos gañanes. José Rodríguez Contreras, uno de sus compañeros de pupitre, contó que los chicos se reían de él y le llamaban Federica. Para mitigar el acoso, se sentaba en la última fila de la clase. Nunca lo olvidó, como se demuestra en el Poema doble del lago Eden", incluido en Poeta en Nueva York: "Quiero llorar porque me da la gana / como lloran los niños del último banco,/ porque no soy un hombre, ni un poeta ni una hoja,/ pero sí, un pulso herido que ronda las cosas del otro lado". Cuando aquel 16 de agosto tres falangistas lo arrestaron, sus amigos preguntaron por qué se lo llevaban. Uno de ellos contestó escuetamente: "Por lo que ha hecho". No sabían que lo que había hecho, iba a trascender mucho más allá de su muerte. Segaron la vida de Federico porque en un mundo de muerte, él representaba la vida. Mataron a un ruiseñor.