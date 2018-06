La moción prosperó

El jueves pasado, cuando yo escribía de la moción de censura presentada por el PSOE, nada más conocerse la sentencia de primera instancia del caso Gürtel, creo que sólo su primer firmante Pedro Sanchez, que se autoproponía como presidente del Gobierno, tenía fe en que prosperara. Ya sabemos que se presentó sin debate previo, con la firma "congelada" de todos los diputados del PSOE, pero esto es historia pasada. La realidad de hoy es que el presidente Rajoy y su Gobierno han sido censurados, gracias a los votos del PSOE, sumados a los de Unidos Podemos y los de los independentistas catalanes, PNV y Bildu. Tenemos a Pedro Sanchez de presidente.

No sabemos cuánto durará este Gobierno, porque el partido que lo sustenta obtuvo los peores resultados de su ejecutoria y sus apoyos no lo serán gratis. Pero para mí que la moción de censura ha conseguido algo, en principio imprevisible, que les supone a los que la apoyaron un éxito rotundo, como es echar a Rajoy, al que vejan además, al añadir "por corrupción", cuando la política al interfecto le tiene que haber costado un buen dinero. Están de enhorabuena Pedro Sanchez y los partidos que votaron la moción, porque Rajoy es el líder que el centro derecha español necesita. En este espectro político se producen muchos líderes, pero para que realmente lo sean se necesita ejecutoria y tiempo, y en política éste es escaso.

Como yo no estoy en política y no necesito de él nada más que conservemos la amistad, repito lo mismo que escribí en febrero de este año en estas mismas páginas: "Conocí a Mariano Rajoy cuando coincidimos en el comité ejecutivo de AP, en la presidencia de Antonio Hernández Mancha. Él era entonces vicepresidente de la Junta que presidía Fernandez Albor y no faltaba a las reuniones cuando era convocado. Su sentido común y del humor eran alabados por todos y a estas cualidades parece que se les han unido otras que antes no necesitaba, como es la templanza de ánimo o, si se prefiere, la resistencia."

Un periodista escribe que el odio al PP es el mejor pegamento que existe en España para conformar una mayoría. Echar, acabar, desalojar al PP, ha sido las expresiones usuales. No puedo estar más de acuerdo con esta apreciación, en cuanto se refiere a algunos medios de comunicación, artistas, intelectuales y colectivos sociales. Pero no es cierto que ese mismo odio, como él dice, se dé en la sociedad. Si esto fuera así, el PP no hubiera ganado dos elecciones, y una con mayoría absoluta, sin contar las municipales.