Un millón de votos

Sabemos que no es lo mismo una manifestación con un millón de participantes en Barcelona que con varias decenas en Cádiz. En las grandes ciudades, el éxito se mide por el millón de participantes. En ese sentido, la convocatoria de ayer en Barcelona fue un éxito para la Cataluña constitucional y democrática que quiere seguir siendo española. Está científicamente demostrado que en todas las manifestaciones con "un millón" de participantes no hay ni la mitad. Pero si la Guardia Urbana de Barcelona, a las órdenes de Ada Colau, dice que había 350.000 significa que había más o menos lo mismo que en las grandes concentraciones independentistas. Fue un éxito. Y estuvo muy bien que dieran la cara Mario Vargas Llosa o Josep Borrell, a los que no es tan sencillo acusarlos de fachas. No obstante, hay que recordar que las grandes manifestaciones de la democracia son las elecciones.

Las manifestaciones forman parte de la libertad de expresión. En este caso, se ha destacado que sirvió para escuchar a "la mayoría silenciosa". Sin embargo, eso lo dicen todos. Las manifestaciones masivas no son patrimonio exclusivo de la democracia. En las dictaduras siempre han sabido moverlas. Franco concentraba a "un millón" de manifestantes en la madrileña plaza de Oriente, donde se demostró que no cabían un millón de manifestantes. Pero servía al régimen para lavarse la cara ante la conjura judeo masónica y comunista que lo soliviantaba. Artur Mas y Puigdemont han reunido a "un millón" de catalanes (o eso decían ellos) para avalar la vía unilateral a la independencia, y legitimarla, a pesar de las leyes. Por eso, la respuesta de ayer estuvo muy bien. Pero no es suficiente.

La batalla no se gana en las calles, sino en las urnas. Las calles ayudan a visualizar que no están solos, pero hay que espabilarse para cuando se vuelva a votar. Junts pel Sí unió a las principales fuerzas independentistas, capitaneadas por Mas y Junqueras, y apuntaladas por la CUP para alcanzar la mayoría. En las últimas elecciones catalanas entre Junts Pel Sí y la CUP consiguieron 1.966.508 votos, que es menos de la mitad del censo catalán. Pero, puestos a comparar, es como dos manifestaciones de ayer.

En Cataluña habrá elecciones un día no tan lejano. Será entonces cuando el ansia de unidad, que se expresó en las calles de Barcelona, se debería traducir en una mayoría constitucional. Para eso hay que reconquistar un millón de votos, que en 2015 fueron para los independentistas o la abstención. La manifestación sirve para animar.