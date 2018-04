Aunque no lo parezca a simple vista, hay una conexión evidente entre el máster de Cristina Cifuentes -ese máster paranormal que se ha esfumado como un alienígena de Cuarto Milenio- y todo lo que ha pasado durante el procés catalán. Y ahí no acaba la cosa, porque también hay una conexión entre ese máster que nadie ha visto y la actitud suicida que ha tenido la clase política española -desde Podemos al PP de Rajoy- en estos últimos meses de crisis absoluta a todos los niveles: crisis institucional, crisis judicial y hasta me atrevería a decir que crisis existencial como país y como realidad histórica. ¿Por qué? Por la simple razón de que ese "máster" demuestra el enorme desprecio con que la clase política trata a los ciudadanos que les pagamos sus sueldos con nuestros impuestos. Y lo peor de todo es que toda la clase política ha incurrido en los mismos vicios, porque quienes acusan a los demás de haber falsificado un máster son los mismos que ya lo han hecho antes o tienen a alguien de su propio grupo que lo ha hecho en algún momento (me pregunto cuántos políticos no han inflado el currículum con cursos trucados o con carreras no terminadas). Es decir, que la desfachatez es igual para todos. Y todos han demostrado una vez más que harán lo que sea con tal de aferrarse al poder en vez de pensar un poquito en quienes les pagan el cargo con sus impuestos.

¿Cómo es posible, si no es por esta desfachatez, que no haya habido un Gobierno de coalición que hiciera frente al desafío catalán con un mínimo de lealtad mutua? ¿Cómo es posible, si no es por este desdén a los electores, que aún no se hayan aprobado unos Presupuestos que benefician a mucha gente que lo ha pasado mal en estos años? ¿Y cómo es posible que Rajoy no se presentara en Bruselas hace seis meses pidiendo la ayuda europea porque estábamos sufriendo un golpe de Estado invisible -e inédito aún en la historia política moderna-, ya que ese golpe estaba perpetrado por unas autoridades legítimas que eran justamente las que debían evitarlo? ¿Y cómo es posible que nadie ayudara a Rajoy a salir del paso porque prefería aprovecharse de su debilidad? ¿Y por qué, en definitiva, nadie pensó en esos millones de ciudadanos que trabajan y sufren para llegar a fin de mes? Pues sí, amigo, la respuesta está escondida en ese máster que nadie ha visto porque está flotando en el viento.