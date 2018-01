Lo malo conocido

Enero llega a su fin y nada se sabe de la prometida cumbre interministerial que, presidida por el titular de Exteriores, Alfonso Dastis, iba a poner en claro este mes los proyectos que el Gobierno de la nación tiene previsto poner en marcha en el Campo de Gibraltar ante la activación del Brexit a partir de marzo del año que viene. Vale que entre la celebración de la cumbre de Davos y la crisis abierta por Venezuela, con la expulsión de los respectivos embajadores, al ministro le ha quedado poco tiempo para otros menesteres, aunque eso no quita cierta sensación de suma y sigue en la lista de desencantos de los campogibraltareños. Además, mientras los Presupuestos Generales del Estado estén prorrogados y no haya sobre la mesa un proyecto específico para 2018 será difícil aprobar planes de empleo, impulsar con más decisión inversiones como la Algeciras-Bobadilla o soñar con medidas fiscales que incentiven la implantación de empresas.

No es por desconfiar, pero de momento, nada más contamos con buenas palabras y sonrisas. No solo ha sido Dastis. También lo ha hecho la Junta de Andalucía, quien ha prometido esta semana al alcalde de La Línea la creación de otra comisión "para ver lo que estamos haciendo allí" (sic). Y, en función del diagnóstico que se haga, adoptar medidas.

¿Y si la solución fuera dejar las cosas tal cual están, es decir, como antes del referéndum de junio del año pasado? Por rocambolesco que pueda parecer, eso es lo que ha venido a decir Fabian Picardo. El chief minister del Peñón apunta ahora a la celebración de una nueva consulta en el Reino Unido en el que la pregunta giraría no ya sobre la pertenencia a la UE, sino sobre las condiciones de la salida. Eso supondría hacer borrón y cuenta nueva para volver a la casilla de salida, poner fin a este disparatado proceso de ruptura de la UE en cuya génesis y desarrollo, según se ha demostrado, estuvo implicada Rusia. Al igual que en la elección de un descerebrado como Trump como presidente de EEUU.

Picardo peca a menudo de fanfarrón y no es raro que se pase de frenada en sus declaraciones, pero es un tipo listo. Durante meses ha venido defendiendo que el Brexit no iba a suponer un deterioro para la economía de la colonia, aunque en el fondo es muy consciente de que la salida de la UE representará para Gibraltar su adiós a un club privilegiado de países donde se mueven libremente personas, mercancías, servicios y, lo que es más importante para los yanitos, de capitales. Estar, además, pendientes de que a España no le dé por cerrar un día la Verja de forma unilateral es un riesgo que no pueden correr. Lo malo conocido es en muchas ocasiones la mejor opción.