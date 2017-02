Esto lo dijo Albert Rivera, el domingo pasado, para explicar lo de Ciudadanos: "Los liberales de Cádiz han vuelto para gobernar España". ¡Ole! Antes de reunirse en asamblea con los suyos, no se sabía lo que iba a ser Ciudadanos, porque unos querían definirse como "liberales y progresistas", mientras que otros apostaban por ser "socialdemócratas". Hoy en día, raros son los que en España no nos consideramos liberales, progresistas y socialdemócratas. Vale para cualquier Íñigo, lo mismo para Méndez de Vigo, que es el ministro más liberal, progresista y socialdemócrata del PP (e incluso acude a los Goya, a aguantar), como para Errejón, que es el líder más liberal, progresista y socialdemócrata de Podemos (e incluso acudirá a Vista Alegre, como el otro a los Goya).

Sin embargo, según los economistas que leen a Stiglitz, ser liberal y ser socialdemócrata es incompatible. Un liberal debería estar a favor del libre mercado, y de la ley de la selva capitalista, y sálvese quien pueda. Mientras un socialdemócrata debería estar a favor del Estado del Bienestar y de cobrar unos impuestos de aquí no te menees para pagar los servicios sociales. Dicho de otro modo, un liberal va por libre y no mantiene a nadie; y un socialdemócrata paga por dos que no pagan, pero no se queja.

Entonces volvemos a los liberales de Cádiz de 1800, según decía Albert Rivera. ¿Han vuelto? Ese coro ya ha salido. Al principio de la Transición, en 1978, con letra de Pepe Gamaza y Enrique Láinez, y música de Rafael Herrera. Quedaron segundos, detrás de 'La Guillotina' y delante de 'Los Camaleones'. Fue el primer coro de la peña La Salle Viña. Allí salió Juan Antonio Guerrero, que después fue concejal del PP, como casi todos los liberales de entonces, Quique García-Agulló y otros así. Los del Club Drago también eran liberales a la gaditana; o sea, liberales y progresistas…

Con la nueva política se ha vuelto a descubrir lo que estaba descubierto. Pasa como con algunos chavales del Carnaval, que sacan una comparsa y le ponen el nombre de otra de Paco Alba, y dicen "¡Joé, qué casualidad!". Ya ha salido casi todo. Fenicios, moros, romanos...Los liberales de Cádiz están más vistos que el Tebeo (que fue una gran chirigota). En 1812 aquello era nueva política, pero han pasado más de dos siglos.

Para solucionar este problema, hay una fórmula magistral. Albert Rivera los puede llamar 'Los nuevos liberales de Cádiz'. Y al Falla del tirón, con ese coro bueno. Vamos a ver si al PP y a Podemos se les ocurren tipos más originales, o copian los de siempre.