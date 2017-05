La letra pequeña

El acuerdo entre el PP y los nacionalistas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se ha cerrado como en los buenos tiempos de Pujol -sí, el mismo- y Arzalluz, con el cheque por delante y a costa del resto de españoles, aunque con actores y circunstancias diferentes. Las cuentas vienen a ser estas: el sí del PNV a Rajoy se produce tras una rebaja anual del Cupo vasco en 500 millones de euros y la devolución gradual de 1.400 millones de anteriores ejercicios, a lo que se suman 3.380 millones hasta 2023 para para unir por alta velocidad sus tres capitales; los canarios de CC han logrado mejorar su financiación en más de 1.300 millones hasta 2019 y hay aún hay que esperar un añadido, puesto que NC pide 450 millones extras para las islas; y en Cataluña, aunque los nacionalistas niegan su apoyo al proyecto presupuestario, el Gobierno quiere frenar el discurso victimista del "España nos roba" con la promesa de 4.200 millones de euros hasta 2020 para su tramo del Corredor Mediterráneo y la red de cercanías.

La cosa cambia para Andalucía, donde los niveles de inversión estatal para 2017 caen a 1.150 millones, un 36% menos que el año anterior. En lo que respecta al Campo de Gibraltar, los PGE dedican poco más de 20 millones a las obras de remodelación de nuestro cordón umbilical ferroviario, condenando al puerto de Algeciras a seguir compitiendo en desigualdad de condiciones.

Es cierto que en el Senado y a instancias de Landaluce, PSOE y PP han pactado una moción en la que se insta al Gobierno a invertir lo que sea necesario para que la Algeciras-Bobadilla esté lista en 2020, pero para eso hace falta que los PGE se enmienden. ¿Será eso lo que anuncie mañana el ministro a los representantes institucionales del PP y a los empresarios con los que se reunirá en Madrid? Y si fuera así, habría que preguntarle por qué no ha citado a miembros de otros partidos, a los sindicatos que han organizado la manifestación del día 18 o al presidente del puerto. O comparecido ante la prensa para detallar con detalles y sin intermediarios sus planes. ¿Habrá dinero en los PGE después de tanta generosidad con los nacionalistas? Obras son amores. Ojalá se cumpla la promesa de que los 176 kilómetros estarán hechos dentro tres años y medio, pero, entre tanto eso no ocurra, el problema no será que se haya convocado una manifestación, que la oposición critique las promesas rotas o que los periódicos hagamos nuestro trabajo, sino la enorme deuda histórica de más de tres décadas que los sucesivos gobiernos han ido acumulando con esta comarca.

Una reflexión aparte merece la letra pequeña de los acuerdos entre el Gobierno, los nacionalistas y Ciudadanos. ¿Se incluirá en ellos la polémica reforma de la estiba a través de la Ley de Acompañamiento de los PGE? La falta de concreción del ministro da que pensar y no para bien.