'La la land': tururú

No falla: cuando alguien cree que todo el mundo se ha vuelto loco es él quien lo está, cuando cree que todo el mundo es tonto es él quien lo es y cuando cree que todos los coches van en sentido contrario al correcto es él quien va a contramano. Sin embargo, tan solo ante la crítica, los Globos de Oro y las nominaciones a los Oscar como Gary Cooper ante el peligro, estoy convencido de que las alabanzas y premios que ha conseguido y amenaza conseguir La La Land son un síntoma de que muchos colegas y profesionales se han vuelto locos, son tontos o van a contramano.

Las películas que han obtenido más Oscar -once- son la magistral Ben-Hur, la correcta Titanic y la muy buena El Señor de los anillos: el retorno del Rey. Tras ellas, con diez, vienen West Side Story y Lo que el viento se llevó: dos obras maestras. Con nueve les siguen las muy buenas El último emperador y Gigi y el churro cursi El paciente inglés. Entre las que lograron ocho -y lo dejo aquí por no alargarme- hay obras maestras (Los mejores años de nuestras vidas, La ley del silencio, My Fair Lady, Cabaret), y películas muy buenas (De aquí a la eternidad), buenas (Gandhi, Amadeus) y regulares (Slumdog Millionaire).

Con realismo no pesimista se puede decir que las cosas van a peor. Que La La Land haya empatado en nominaciones con Eva al desnudo y pueda superar en premios a Ben-Hur cumpliría aquello de que todo puede empeorar. Incluso está por debajo de Titanic que, aunque carente de guión y con una primera parte muy floja, tenía una buena segunda parte con el alarde técnico del hundimiento que mezclaba imágenes digitales y reconstrucciones en estudio (aunque cuatro años antes la muy superior Parque Jurásico ya lo había logrado).

Esta solo a ratos encantadora película que a todos enloquece no es más que una copia de musicales clásicos (Minnelli, Donen) y modernos (Demy, Allen) que no aporta nada original o valioso al género. Lo que esté pasando, con ella, lo ignoro. Recuerdo el terrible 1975 en el que Rocky le ganó el Oscar a Taxi Driver y a Todos los hombres del presidente, y el 79 en el que Kramer contra Kramer se lo ganó a Apocalypse now. Por entonces empezó todo. La La Land compite con películas como Moonlight, Manchester frente al mar o Lion, al parecer muy superiores. ¿Se repetirá el numerito del 75 y el 79? Estultos tempora.