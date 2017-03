Los jartibles del PSOE

Cada partido tiene sus costumbres. Las respeto profundamente, pues allá ellos. En el PSOE siempre han existido familias, desde los históricos y los renovados que empezaron en Suresnes, o después con los felipistas y los guerristas. En Cádiz aún se conocen más familias. Algunas contaron con apellidos que procedían del franquismo, pero que les salieron los niños puño en alto; y otros que se apuntaron a ver de qué familia me hago, según las orientaciones del levante y el poniente. Todos no tenían familiares en Alcalá o en Chiclana, aunque no era raro. Así se ha llegado a lo de ahora, que es lo mismo de antes, pero con otras adhesiones. El PSOE de Cádiz City, además, es más intenso que en el resto de España. Pues aunque en casi todas partes han gobernado los ayuntamientos, antes o después, aquí no ganan unas municipales desde hace 26 años. Un cuarto de siglo. Eso también se nota.

En este momento de la Historia, cuando es el domingo de los Jartibles, aparece Pedro Sánchez en el Palacio de Congresos. Pues sí, para una actuación ante el querido público afín. Este PSOE gaditano es tan familiar que ya han encontrado acomodo con los tres candidatos. Tenemos sanchistas, patxistas y susanistas. Si hubiera seis candidatos contarían todos con simpatizantes. Algunos se podrían desdoblar y apoyar a dos a la vez, tampoco pasa nada. Esto no es nuevo, pues ya ocurrió cuando ganó Zapatero, y la reconversión salió perfecta.

En principio, los Román (Rafael y José María) son los líderes del sanchismo, mientras que los pizarristas de Luis que apoyan a Patxi han nombrado consejero delegado en la provincia a Gómez Periñán; y los susanistas están encabezados por Jiménez Barrios e Irene García, y saben perfectamente que los otros no van a salir en la foto si gana ella. Por tanto, según el nivel de la desesperación que cada uno tenga, puede hacer sus cuentas. No hay más cera que la que arde, y estamos en Cuaresma, a pesar de los Jartibles.

Es alegórico y pintoresco que Pedro Sánchez venga hoy, precisamente. Un candidato más jartible que él no hay. Ya se conocen sus méritos y el estado en que ha quedado el PSOE, pero insiste. Todavía se puede quedar peor. Me parece admirable que las familias socialistas sigan manifestando sus preferencias y sus tribunas, pues en el fondo no se puede dar a nadie por desaparecido. Algunos de los que ahora han salido a la luz fueron concejales con Carlos Díaz. ¡Qué tiempos aquellos! Gobernaban en Cádiz con amplias mayorías absolutas. Y todavía no se habían inventado los Jartibles.