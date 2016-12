La historia reúne, la memoria divide

El discurso de Nochebuena del Rey -sigo con lo de ayer porque me parece grave que se denuncie al Jefe del Estado por invitar a la concordia y la unión, interpretándolo sesgadamente- habría hecho feliz al republicano Azaña que en el dramático discurso del 18 de julio de 1938 dijo: "Si el odio y el miedo han tomado tanta parte en la incubación de este desastre, habría que disipar el miedo y habría que sobresanar el odio... La reconstrucción de España (…) tendrá que ser obra de la colmena española en su conjunto, cuando reine la paz, una paz nacional, una paz de hombres libres, una paz para hombres libres… Entonces se comprobara una vez más lo que nunca debió ser desconocido por los que lo desconocieron: que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. Ahí está la base de la nacionalidad y la raíz del sentimiento patriótico, no en un dogma que excluya de la nacionalidad a todos los que no lo profesan, sea un dogma religioso, político o económico. ¡Eso es un concepto islámico de la nación y del Estado!.. Si alguna vez (…) el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia, con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos (…) que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón".

Su importancia excusa lo extenso de la cita. Durante muchos años la historia fue manipulada como arma política tanto por el franquismo como por sus opositores. Y a lo que parece 40 años después hay quienes siguen empeñados en confundir memoria e historia para supeditarla a sus estrategias. "Historia y memoria son hermanastras que se odian -dijo Tony Judt-, y son inseparables porque comparten una herencia indivisible". La memoria es un material, un documento más, para la historia. Sobre la misma cuestión escribió otro gran historiador, Pierre Nora: "Memoria e historia funcionan en dos registros radicalmente diferentes… La memoria es afectiva, emotiva, vulnerable a toda manipulación... Depende en gran parte de lo mágico y sólo acepta las informaciones que le convienen. La historia, por el contrario, es una operación puramente intelectual, laica, que exige un análisis y un discurso críticos…. La historia reúne; la memoria divide". A ver si se enteran.