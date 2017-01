A la fuerza ahorcan

La encuesta de Sigma dos, no contradicha, indica que a la fecha el PP tendría un 34,8 % de los votos si se celebraran elecciones generales y, por tanto, un aumento de un 1,8 % respecto a lo que obtuvo en junio pasado; que el PSOE, segundo partido más votado en aquella ocasión, obtendría el 19,4 %, perdiendo 3,7 % y con ello el segundo lugar, que ocuparía Unidos Podemos con un porcentaje del 22,5 %, lo que supone un aumento de 1,4 %. C's perdería un 0,50 % manteniéndose en el 12 %.

El Gobierno y su presidente, Rajoy, se ocupan ahora de los presupuestos. Quieren un acuerdo con el PSOE para su aprobación, lo que, en su opinión, daría a España una señal de fuerza cara a la Unión Europea. Todos los socialistas que han tenido la ocasión de pronunciarse rechazan de plano este acuerdo y anuncian una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Así lo ha expresado, el portavoz de la gestora y lo ratifica la que lo designó, doña Susana, que añade, como en su día Sanchez, que Rajoy se vaya a buscar sus apoyos a la derecha, sin duda pensando en el PNV, mala recomendación, que sorprende en la presidenta de una autonomía, porque si este es el único apoyo, sin duda que lo venderán muy caro. Rajoy insiste en que quiere agotar la legislatura hasta apurar los 4 años de mandato y lo repite tanto que debe de hacerlo para que no se olvide que en una ocasión dijo que no descartaba que hiciera uso de la facultad que le asiste de disolver las Cortes, anticipadamente, a partir de mayo si no consigue la aprobación de los presupuestos.

Claro es que si el repetido "no es no" se pudo transformar en una abstención para la votación de la investidura, permitiéndola, los bien intencionados piensan que, después de la enmienda a la totalidad, en la discusión de las parciales se puede llegar a un acuerdo, pero siempre que los presupuestos no hayan sido rechazados en la Cámara por votos negativos que sean más que la suma de los positivos y las abstenciones. La falta de aprobación de los presupuestos y su sustitución por la prórroga de los de 2016 supondría que las CCAA no podrían recibir dinero a cuenta, como les dijo Montoro en el último Consejo de Política Fiscal. La amenaza de la disolución de las Cortes y, caso de prórroga de los presupuestos, una severa restricción de los recursos para las CCAA, son cuestiones que los responsables del PSOE deben valorar y, en su caso, aceptando el mal menor, disculparse con el español refrán del título.