Se ha escrito un crimen

Tienen razón los que me afean el artículo de ayer con el argumento de que hay cosas peores que las dos coca-colas de Espinar. Mucho peor es, en efecto, el supuesto soneto del diputado socialista Torres Mora. ¿Han pasado el trago de leerlo? No lo traigo aquí porque ya tienen ustedes bastante conmigo. Una búsqueda en internet lo pondrá ante los ojos de los más valientes, si se atreven.

Claro que no vengo a desgarrarme la camisa sólo por un soneto malo. Concurren agravantes. Por un lado, la satisfacción con sí mismo con que Torres Mora lo declama (hay vídeo del momento). Eso quita seriedad al soneto y a su petición. Quiere que bajen el IVA al cine, y me parece bien por la bajada y mal por limitarla al cine; pero, si se pide, se pide sin histrionismos, por más que sea para el cine español.

Me duele más Méndez de Vigo. El ministro de Cultura ha elogiado la capacidad poética del diputado: "Tiene usted mucho arte, señor Torres Mora". Arte, ay. Y luego dice que él "va a contestar en prosa", cual gentil personaje de Moliére. Siendo ministro de Cultura, tenía el deber profesional y pedagógico de explicar que las líneas troceadas al albur del ripio no son versos. Ni los retorcimientos son hipérbatos. Y las rimas internas, si caprichosas, son horrorosas. Cuando le dice: "Se maneja usted mejor con la poesía que con las cuentas", Méndez de Vigo debería estar siendo irónico, pero temo que no. Además, los versos también llevan incorporadas sus cuentas, por eso los ingleses los llamaban numbers.

Aún me duele más la prensa, que ha aplaudido el sonsoneto. Siempre a la vanguardia, La Vanguardia titula: "Un diputado del PSOE recupera el decoro en el Congreso"; y elogia "el tono gongorino". Quevedo se habrá removido en su tumba: por las carcajadas. Ninguna de sus invectivas alcanzó ese grado de denuesto a Góngora.

Para que nadie me acuse de criticar desde la barrera de la prosa, lo resumo en verso: "Cualquier cosa que rima no es soneto/ ni aun en catorce líneas troceada./ Es divina, es graciosa y es alada/ la poesía, y no un torpe mamotreto.//Meter la tesis en un mal cuarteto/ cuartea el argumento y lo degrada./ (A la poesía no le daña nada,/ que está fuera de alcance del sujeto.)// Aunque aplaudimos esto al socialista:/ la rebaja fiscal./ Si, en lugar de exigirla exclusivista// -para el cine-, la pide en general,/ yo le otorgo el laurel del sonetista/ y le ofrendo una décima real".