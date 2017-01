El escarnio de la vejez

Uno de los libros más antiguos del mundo, la Biblia, contiene al margen de que el lector sea creyente o no, una serie de recetas sensatas para afrontar la vida. En torno a la convivencia con las personas mayores se dicen cosas como: "Delante de las canas te pondrás en pie; honrarás al anciano", "Escucha a tu padre, que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejezca" o "La cabeza canosa es corona de gloria, y se encuentra en el camino de la justicia". No crean sin embargo, que el libro ejerce una discriminación positiva con respecto a los viejos. También les dedica a modo de recordatorio de obligaciones: "Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia".

Bueno, pues Canal Sur ha decidido pasarse por el arco del triunfo al Levítico y a los Proverbios y utilizar la soledad de las personas mayores para rellenar su tarde aburrida, con un disparate cómico en el que se hace mofa y escarnio de los ancianos, para divertimento, campana sobre campana, de otros viejos televidentes. Para ello, facilita los célebres 15 minutos de fama que predijo Andy Warhol, a los abuelos y abuelas lenguaraces que estén dispuestos a ponerse ellos mismos en ridículo o a dejar que los ponga en ridículo el presentador. Adoban el guiso con una especie de ternura romántica, la búsqueda del amor entre mayores y el cariño que les ofrece el incombustible Juan Imedio. Como los participantes no conocen el medio, los ponen bajo los focos, rodeados de figurantes traídos de los pueblos y se entregan como ovejas en el matadero. Como lo que suele ir mal, suele degenerar en peor, el pasado día 10, a Juan Imedio, se le durmió una participante en el plató. Podía, haberla despertado un ayudante, fuera del tiro de cámara, pero se le ocurrió algo más divertido. Le dijo a la grada que se callase, apagó las luces del plató y una colaboradora despertó a la señora, diciéndole que se había acabado el programa. La pobre mujer balbuceó algo sobre unas pastillas que había tomado. ¡Qué risa! El vídeo se ha hecho viral en YouTube. ¡Para matarse!

El Papa Francisco acaba de decir: "El anciano no es un extraterrestre. El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de mucho, inevitablemente, aunque no pensemos en ello. Y, si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros". Amén.