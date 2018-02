En las trincheras de la cuarta guerra carlista no descansan. Una palabra desnuda, embrollo, ha provocado el enfado mayestático de las tropas soberanistas en twitter. El título de un debate sobre Cataluña celebrado en Sevilla entre el ex presidente Rodríguez de la Borbolla y el periodista Enric Juliana ha sido descalificado con furia por un movimiento que presume de no violento. El victimismo y la susceptibilidad es lo que tienen. El protagonista ha sido Antonio Baños, líder de la CUP y dirigente de Súmate, una plataforma que pretende arrimar a los inmigrantes a la fantasía de la independencia catalana.

En la página web de Súmate se dicen cosas monísimas. Como por ejemplo: "hayamos nacido donde hayamos nacido, o hablemos la lengua que hablemos; no importa el origen sino el destino". O esta otra: "No vamos a renunciar a nuestra identidad, a nuestra cultura ni a nuestra lengua. Porque queremos un país abierto, diverso y rico, donde quepan todas las identidades".

Pero a pesar de tan buenas intenciones, cuando Baños vio el título del Centro de Debate El embrollo catalán y la España posible. Diálogo entre Andalucía y Cataluña por un modelo territorial de convivencia percibió de inmediato la letal amenaza que significaba y movilizó a sus 140.000 seguidores, con una pedrada en twitter ridiculizando el habla andaluza. Su alarma fue superior al respeto hacia la lengua en el país abierto y diverso de Súmate. Y explicó así lo que le pedirían sus interlocutores andaluces a Juliana: "Pisha, ehplicano el embroyo catalufo anteh de uno finoh".

Ayer, ante el escandalito que se había montado explicó que había hecho "una transcripción fonética y burlona de lo que imagino que dirían unos señoritos de gomina, camisa a rayas y pantalón color teja". En su parodia sólo le falta a este periodista, nieto de murcianos, el sombrero de ala ancha y el caballo. Y sobre todo, se le olvida mirar en el diccionario de la Real Academia. Para Baños embrollo es un tópico ofensivo. Para la RAE significa "enredo, confusión, maraña, embuste, situación embarazosa, conflicto del cual no se sabe cómo salir". Y ya me dirán ustedes cuál de estas acepciones falta en el escenario político catalán actual. Sencillamente ninguna.

Bien haría Baños en disculparse con los andaluces que estén con él en Súmate, que aspiran las equis y las eses como los señoritos de sus fantasías, porque les ha engañado. Y de camino, haría también bien en salir de las trincheras. Hay que estar muy mal para tomarse así un diálogo por un modelo territorial de convivencia. Muy mal.