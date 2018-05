El doctor Google

Cuentan los médicos de atención primaria que tan sólo hace unos años, el comienzo de una consulta, era el clásico diálogo: " ¡En que puedo ayudarle?", al que el paciente contestaba: "Pues mire usted doctor, tengo aquí un dolor que no se me quita y estoy preocupado". Ahora pulula por los centros de salud un nuevo espécimen que se presenta con un montón de folios sacados de su impresora y le espeta al galeno, sin darle los buenos días: "¡Vengo a que me hagan una resonancia magnética!". Así se pone de manifiesto la existencia de una nueva secta, los pacientes del señor Google. No se me ocurre otro antecedente comparable en la literatura que un enfebrecido Don Quijote, leyendo sin parar libros de caballería, hasta quedar demente. Para empezar, se pasan por el arco del triunfo los seis años de carrera de los médicos, a la que accedieron ostentando las más altas notas en la selectividad, el examen MIR, los cuatro años de residencia y los años de experiencia profesional, dando mayor credibilidad a lo que ha escrito cualquier majaron, en internet.

¿Creen que exagero?. Hay notas que creen a pié juntillas que beber agua antes de dormir, previene los infartos. Otros que las sandías que presentan grietas, están relacionadas con el cáncer y los de más allá, que las naranjas producen el SIDA, desde 2015. Con todo, estos son casi inofensivos, pero los hay más peligrosos. Desde que se difundió el estudio fraudulento de un médico que preconizaba el que las vacunas producían autismo, hay gente que no vacuna a sus hijos y además sigue difundiendo el engaño, por el que el médico, por cierto, perdió su licencia. En el apartado de las "dietas milagro" a la que alguna gente recurre, cuando calienta el sol y se acerca la operación bikini, el asunto raya el esperpento. Hay una que promete que si desayunas todos los días, una banana y un vaso de agua templada, adelgazarás 8 kilos en un mes.

Para tratar de parar esa catarata de fake-news, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha creado #SaludSinBulos, un sitio en la red, donde detectar los bulos y ponerles coto. 20 médicos voluntarios atienden preguntas y aclaran dudas. También @boticariagarcia, @enfermerasaturada y @luciami pediatra, las blogueras más influyentes, colaboran con la iniciativa. Definitivamente, el sentido común es el menos común de los sentidos.