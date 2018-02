Por si no bastara

No hay que ir a Punta Europa (Europe Point, en yanito) para contemplar la blanquecina salida al mar de aguas residuales. Esas proceden de los divertículos del peñón, pero hay muchos más "points" nauseabundos en el litoral de la bahía y en sus zonas colindantes. Un paseo plácido por el borde más al este del Llano Amarillo, en Algeciras, nos ofrece muchas oportunidades de observación de este lamentable y degradante espectáculo de los detritus líquidos de nuestras ciudades. El río de La Miel fue soterrado y retorcido para llevar su desembocadura hasta donde estuviera la playa de Los Ladrillos o, más finamente, los baños del Carmen. A un paso del estadio El Mirador -hoy Corte Inglés, inglés para más inri- donde Andrés Mateo, Loren, Tapia y otros grandes del balompié lucieron sus habilidades, un túnel sombrío arrojaba al mar, y ahí sigue, lo que iba recogiendo desde Rio Grande, el lugar en que las lavanderas tendían las sábanas y los calzones de sus hombres.

En el 2020 dicen los cronicones que Gibraltar empezará a depurar sus aguas, ¡nada menos! El consorcio formado por Northumbrian Water y Modern Water, se hará cargo del diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en ese "black point" de la colonia. Empezará, dícese, dentro de este primer semestre. Que si "brexit" sí, que si "brexit" sí pero no mucho, que si "brexit", a mí no bwana -que dirían los "guanaminos de Cai"-, mientras las aguas de aquí, de allá y de acullá se mezclan en libertad por todos los rincones de la bella bahía. Gibraltar es, tras Catar y Luxemburgo, el tercero en la lista de los territorios potencialmente más ricos del mundo. Gibraltar, el más grande centro de apuestas en línea (quiero decir online) del planeta, no considera prioritario limpiar sus aguas antes de ponerlas a disposición de ballenas y delfines, que si bien son mamíferos y no peces, nadan como los atunes.

A este lado, al norte de la verja británica y más que centenaria, La Línea, consigue el primer puesto en una muestra de las 46 ciudades potencialmente más contaminadas de España, analizadas con datos de hace un lustro por la Organización Mundial de la Salud. Industria y coches de todas las hechuras pasando y parando. Chimeneas y tubos de escape componen una sinfonía en tierra que completa en el aire el panorama marítimo. La colonia no cesa de procurarnos ventajas, por tierra, mar y aire, doquiera que nos pongamos.