El aura rota

Rota el aura triunfadora que acompañaba a Susana Díaz y que la tenía en una especie de limbo en el que cualquier posibilidad, incluida la Moncloa, estaba al alcance de la mano, convendría, por su propio bien, relativizar el brusco aterrizaje con un baño de realidad que la ancle al suelo y que le permita moverse a partir de ahora con un mapa a una escala mucho más real. Ese encuentro con la realidad la pone delante de una Junta -otra cosa es un PSOE cuya militancia ha dado perfecta medida de lo que cabe esperar de él- que necesita un golpe de timón y justificarse ante los ciudadanos. Dicho sin paños calientes: Andalucía necesita ahora mismo una presidenta que demuestre cada día que ya no está en ninguna otra carrera que no sea su región y que se vea asistida por un Gobierno que gobierne y que saque para adelante proyectos que lleguen a la gente. Hasta ahora no ha sido así y el equipo que ha acompañado a Susana Díaz parece que no da más de sí. En buena medida porque la presidenta ha ocupado en este periodo todos los espacios de proyección disponibles, pero también porque el paso del tiempo ha demostrado las muchas debilidades de un Ejecutivo que en más de un área y más de dos no ha estado a la altura de las circunstancias.

No deja de resultar curioso que el líder de la oposición, Juanma Moreno, ande estos días pidiendo, así se le pone un micrófono por delante, que Susana Díaz cambie el Gobierno. Moreno, que se ve acariciando con la punta de los dedos la puerta de San Telmo, lo hace porque sabe que su insistencia lo único que puede provocar es que la presidenta se encastille y cometa el error de seguir como hasta ahora.

El fracaso de Susana Díaz en las primarias crea, de hecho, una nueva situación en la política andaluza. Ni la presidenta ni todo lo que ella representa son ya invencibles y lo que se pone en juego a partir de ahora es si los socialistas están a punto de agotar su largo ciclo al frente de la autonomía andaluza o si, por el contrario, sus fórmulas han caducado y ha llegado el tiempo de intentarlo con otras. Si Susana Díaz quiere aspirar a otro mandato necesita demostrar que gobierna y que el fruto de esa acción llega a los ciudadanos. En definitiva, y como tanto se dice ahora, necesita un relato y que los protagonistas de ese relato sean los andaluces. No es fácil, pero es imprescindible.