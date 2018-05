Mañana tendrá lugar el acto de clausura del 150 aniversario de la fundación del Diario de Cádiz, que ha sido la simiente y abono de Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, el Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy y Diario de Almería, que juntos conforman el Grupo Joly. El acto de clausura, que tendrá lugar en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, templo histórico que albergó las sesiones de la Constitución Española de 1812, se celebra con una conferencia y coloquio del presidente del Gobierno don Mariano Rajoy. En junio pasado, por exigencias de agenda, presidió los actos de la conmemoración el Rey de España y le dio a Cádiz el mejor eslogan publicitario que podríamos haber soñado los gaditanos: "Cádiz es de primera". En mi colaboración que se publica exclusivamente en Diario de Cádiz, escribí que la referencia del Rey ni era al fútbol ni nadie la tomó como tal, porque todos eran conscientes que el equipo de fútbol que lleva el nombre de la ciudad juega en Segunda División, intentando volver a donde ya estuvo. El elogio a Cádiz se debía a la persistencia del periódico en manos de la misma familia y respondiendo a los mismos principios que dejó escrito su fundador.

Por razón de mi lejano parentesco familiar con los Joly (el fundador Federico Joly Velasco es uno de mis 16 tatarabuelos) y de mi amistad, asistí a la conmemoración del centenario en junio de 1967, así como a la del 140 aniversario y mañana (D.M.) a la de los 150 años.

Para suplir las carencias de mi pluma, que no la de mis afectos al Diario, a la familia Joly y a todos los que, trabajando, hacen posible ese milagro diario que es la edición de un periódico, recurro a Pérez Rioja, quien escribió en el libro del centenario que "esa hoja impresa, fugaz y volandera, desprendida cada día del árbol inagotable de la actualidad, es el periódico…" y cita el testimonio de un ilustre gaditano, Bartolomé Gómez Plana, que decía que el Diario no ha sido y es, periódico, sino el vivir diario de la ciudad. "Diario de familia" le llamó José María Peman "hecho y empujado por las dos fuerzas más genuinas de la historia de la ciudad: la independencia y la libertad". "El Diario es un producto genuino de Cádiz, que se imprime en unos corazones, antes de imprimirse en unas hojas de papel". En la edición del primer número (16/06/1867) escribía el fundador "independiente por carácter, no nos prestaremos a ser órganos de nadie, así desligados de toda clase de compromisos, podremos movernos sin estar supeditados por ajenas inspiraciones."