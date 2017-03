Una aldea para los sentidos

Siempre que diviso la "aldea" abandonada hay algo dentro de mí que se revuelve. Es un vestigio de tiempos pasados en los que el negocio de la construcción dio título de rico a muchos y también a otros de ladrones. Su paisaje nos recuerda la señal de lo que fue la burbuja inmobiliaria que a esta prometedora urbanización le explotó en la cara.

Por la autovía, a medida que te vas acercando a la salida de Los Barrios Este, no dejarás de verla afincada en el cerro, acompañada por la valla publicitaria del gran toro negro. Desde la distancia, ni por asomo podrás imaginar que esté totalmente abandonada, es más, si fueses forastero te daría ganas de irte a vivir a una de sus lechosas casas.

Se erigió el proyecto, parecía no quedarles nada para ser habitadas y el abandono al que después fueron expuestas ha hecho que desaparezcan puertas, persianas y ventanas y supongo que por dentro las habrán dejado huecas. No respetaron nada de ellas y el tiempo las ha convertido en una ruina blanca. Es una sensación extraña, la verdad.

Sin embargo, ahora que paseo por la Vega todas las mañanas, mi imaginación y la gran distancia que de ella me separa parece haberle insuflado vida. Cuando accedo al carril, un muro natural de cipreses me impide verla, pero a medida que avanzo aparece como una bella aldea asentada en la colina. Y cuanto más me adentro en el silencio del río, más pájaros comienzan a revolotearme fuera y dentro de la cabeza. Y como soñar está permitido, imagino que a ese blanco lugar, como una sábana de fantasma, sería estupendo encarnarlo y, aprovechando el punto estratégico que ocupa oteando la bahía, hacer de él un lugar de encuentro de toda la comarca. Las casas más grandes, en las que se rumoreaba que vendrían a ocuparlas personajes famosos de la vida pública, habilitarlas como salas de exposiciones, conferencias, escenarios… en el resto de casas fomentar tertulias, crear restaurantes, cafés, talleres artesanos, retiros para poetas, pintores y bailarines, salas de meditación y yoga… Resucitarla, hacer de ella una aldea para los sentidos. Que se pusiesen de acuerdo los estamentos públicos de la comarca para construir entre todos algo que nos diera un sello personal y alternativo. Cuando de vuelta, de nuevo, los cipreses la tapan… despierto y los pájaros vuelan. Regreso a mis pasos y a mi respiración mientras el aire trae ecos de latidos.