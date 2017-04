Apedro Sánchez lo vi venir. Un viejo amigo, compañero de tertulias, suele referirse a un antiguo comentario mío sobre el aspirante a liderar al PSOE, diciendo que cuando lo leyó tuvo la primera noticia de su existencia y en poco tiempo se convirtió en un conocido habitual. Tengo buen ojo para estas cosas, tal vez se deba al oficio; eso de llevar tantos años examinando gente y observando lo que pasa, acaba por afinar tu percepción de la realidad.

No acerté con el Brexit. Aunque el pueblo se equivoca; a veces en demasía; no cabía imaginar que pudiera dársele el sí a tal cúmulo de despropósitos. Ello me hizo detenerme a estudiar las causas que lo provocaron y, como consecuencia, he aprendido mucho sobre la sociedad británica y la evolución de los acontecimientos en su seno a lo largo del último siglo. Es lo que hay que hacer cuando, después de reflexionar sobre un asunto, uno prevé que va a suceder lo que no sucede.

Del mismo modo que el presidente Rajoy es un ejemplo de que la flema, tan habitual entre los británicos, puede darse entre nuestros semejantes próximos; incluso, como es el caso, corregida al alza; la estupidez supina que tanto se encuentra entre nosotros, también se manifiesta con ostentación en donde reinan las habilidades para la depredación, y la política tiene a algunos de sus mas portentosos prestidigitadores. Porque el "Brexit" colma las expectativas que de estupidez pueden darse en el género humano. Es muy conocido que el físico alemán, Albert Einstein se refirió a la estupidez en el contexto de la infinitud. Afirmó que la estupidez humana es infinita y que no estaba seguro de que lo fuera el Universo. Dados sus conocimientos del Cosmos, no es para dudar de su conclusión al respecto.

Ahora tengo la impresión de que va a ser Susana Díaz la ganadora de las primarias que se celebrarán en el PSOE el próximo día 21 de mayo. Entre mis hipótesis está que los tres candidatos irán hasta el final, pero incluso si no fuera así, los hechos no hacen pensar en un panorama sustancialmente diferente. De retirarse alguno, sería Patxi López y no me da que los efectos sean de tener en cuenta. Mi vaticinio cuenta con el importante papel que jugarán esas limitaciones que padecemos los mortales. Pues examinando la crianza de la andaluza y el resultado de su gestión, no es lo más razonable concederle el beneficio de la duda. Es mejor que encuentre en el cargo su nivel de incompetencia.