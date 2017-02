Trump y 59.505.613

Nos podemos seguir echando las manos a la cabeza mientras esperamos respuesta a la pregunta de como es posible que Donald Trump sea presidente de los EEUU. Es por una sencilla razón: ha sido elegido por los americanos. Ésta es la cuestión. 59.505.613 personas lo votaron y esto hay que saber torearlo con inteligencia. Trump no ha engañado durante su campaña, se mostraba como es. Durante sus discursos, intervenciones a través de Twitter, en cada uno de sus actos. Los actuales y los que sacaron de su pasado, donde se mostraba su intolerable machismo, su xenofobia, racismo y el odio que tiene hacia la visibilidad de la pobreza, muestra de ello es que, incluso, va a retirar las ayudas a Unicef, a la ONU y en consecuencia a todos los equipos formados por personas que, de corazón, creen en los proyectos contra la pobreza. Ya ha cerrado la versión en español de la web de la Casa Blanca aunque haya reabierto Twitter. Sólo en Nueva York se hablan ochocientas lenguas: tras el inglés, el español es la más usada. A pesar de la curiosidad de que en EEUU, en su constitución no haya determinado un idioma nacional, ha costado muchos años que un líder político, lanzara mensajes hacia los cincuenta millones de personas que en Estados Unidos hablan el español. Trump tiró marcha atrás, en seco, cerrando la página web de la Casa Blanca (dicen que se reabrirá) sus votantes no se escandalizaron. Algunos inmigrantes, ricos, de países del Este, por ejemplo, lo ven lógico ya que si se habla de igualdad ellos aplauden el cierre de esa página en español ya que no la hay en azerí, por ejemplo, turco o chino. Se ha filtrado que quiere ser "el presidente que será recordado como un rey", ha revolucionado al mundo endureciendo visados, tanto para la permanencia como la entrada a mejicanos, argentinos, (latinos en general) y ha vetado la entrada a inmigrantes y refugiados de origen musulmán. Pero, Trump no es el único que piensa así. 59.505.613 americanos lo aplauden. Aquellos responsables que hicieron que Trump fuera el presidente de los EEUU parecen ser en su mayoría los nativos, es decir, de origen "limpio" y sin memoria de su pasado. Entonces, ¿quién ha votado a Trump con todas sus consecuencias y previos conocimientos? Aquellos que dan la espalda a la pobreza y que nunca aprendieron a vivir en igualdad sino que la soportaron. Se acabó el sueño americano ¿Cómo será EEUU en un breve futuro? En cuatro años lo veremos.