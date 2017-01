'Trump has a dream'

En realidad, parece una pesadilla. Porque en el país donde se presume que pueden cumplirse todos los sueños, el fundamental, el que deseaba Martin Luther King, ha sido destruido. ¡I have a dream!, dijo en uno de sus discursos más famosos de todos los que transmitió a lo largo de toda su vida dedicada a conseguir la convivencia en paz entre todo tipo de personas. El próximo lunes, 15 de enero, es la fiesta nacional en Estados Unidos ya que se celebra el Día de Martin Luther King. Es chocante que, precisamente, cinco días antes, Donald Trump nos sacudiera con su actitud dictatorial frente a los periodistas, frente al mundo entero. El sueño de MLK, de alguna manera, se vio realizado cuando un hombre de piel negra, fuera elegido como presidente de los EEUU.

La actitud de Donald Trump fue tan ruda como la fama que tienen los neoyorquinos. A veces, una fama tan exagerada como admisible. Se puede ser rudo pero no dictatorial. Es intolerable el hecho de que el futuro presidente de EEUU mande callar a un periodista mientras le señala con el dedo de manera inquisitorial. A quien imputó, a su vez, que el medio de comunicación en el que trabaja era manipulador o mentiroso. Cuestiones a parte de si la información desvelada por The New York Times y la CNN sobre las presuntas pruebas que Rusia tendría de supuestos escándalos sexuales de Trump sean ciertos o no, hay otra gravedad. Trump no se ha mostrado ni diplomático, ni respetuoso. Más al contrario, recuerda a Mussolini o Hitler, por su carácter totalitario. Quizás, Donald Trump tenga sus propios sueños. Ya ha desvelado uno: levantar un muro entre Estados Unidos y México. Puede que quiera levantar otros, como entre ciertos periodistas y él mismo. Muros entre diferentes países, personas, con quienes deberá negociar. Quizás, su sueño sea que EEUU quede rodeada por muros desde México a Canadá. Entre el cielo donde flotan las almas y bajo la tierra donde descansan los cuerpos de miles de hombres y mujeres que han dado su vida por éste país. Quizás, el sueño de Trump pueda convertirse en la pesadilla mundial que incremente la irascibilidad social y con ello, las protestas callejeras. Luther King dijo que "con frecuencia, los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo; tienen miedo porque no se conocen; no se conocen porque no se pueden comunicar; no se pueden comunicar porque están separados". La cuestión es quién despierta a Trump de su sueño.