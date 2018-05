Torra 'el Supremo'Empecinamiento

En aquellos noventa, Alfonso Lazo, recién finalizada su dilatada carrera política como diputado socialista en el Congreso, impartía un curso de doctorado con un inquietante título: De la Belle Époque a los campos de exterminio (citamos de memoria). En sus clases, que se desarrollaban en torno a una mesa de juntas -la Universidad española, a veces, tiene lujos oxonienses-, el profesor analizaba pormenorizadamente los orígenes intelectuales del nazismo partiendo de una idea: el nacional-socialismo fue la culminación política de una serie de corrientes filosóficas y científicas que a finales del siglo XIX y principios del XX gozaron de un enorme prestigio y que llegaron a seducir a algunas de las mentes más brillantes de Europa y Norteamérica. Sin embargo, tanto la derrota militar de la Alemania de Hitler y el consiguiente descubrimiento de los horrores de la Shoah, como el avance de las ciencias naturales y antropológicas, desprestigiaron y ridiculizaron completamente estas ideas. El racismo, incluso el de baja intensidad, es hoy un recurso argumental que delata, además de a los canallas, a los menos inteligentes.

Toda esta tabarra viene a cuento del flamante presidente de la Generalitat, Quim Torra, el último conejo sacado de la chistera del procés por un Puigdemont que ya no sabemos si admirar como se admira a los malos de las películas o despreciar con arrogancia hidalga. Lo que no compartimos son algunos de los análisis realizados por la prensa en los que se afirma que la elección de Torra es un error del independentismo. Más bien consideramos al nuevo president una consecuencia lógica e inevitable de un nacionalismo catalán que, aunque siempre ha intentado disfrazarse de civilidad, es profundamente racista y xenófobo. Lo triste es que el supremacismo nororiental ha contado con el apoyo de una progresía española que aún no ha sabido dar por amortizada su etapa antifranquista.

Para lavar su imagen, Torra el Supremo felicitó ayer a la comunidad islamocatalana por el inicio del Ramadán, lo que nos recuerda al "negro-negro" con el que Arzallus intentaba demostrar su falta de prejuicios con el color de la piel siempre que el sujeto fuese vascoparlante. Mejor le hubiese quedado al president una felicitación a los charnegos por la romería del Rocío, que estos días despliega sus encantos por el Coto para goce y desesperación, a partes iguales, de los andaluces. Pero, quizás, ni eso hubiese maquillado lo que ya todos hemos visto (menos las justicias belga y alemana, cuya venda en los ojos es mucho más que una metáfora ).

AQUÍ no hay quien se apee de sus convicciones. Torra asume la presidencia de la Generalitat en un acto impropio de quien va a gobernar una comunidad autónoma de la máxima relevancia, Rivera se empecina en marcar distancia con Rajoy y con Sánchez, y tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición se mantienen en su línea de cumplir estrictamente lo que se aprobó en el Senado sobre el 155 y, después, decidir sobre su reactivación en función de lo que haga Quim Torra.

El acto de toma de posesión fue un despropósito, no convenció nadie. A los independentistas, por su falta de solemnidad. A los constitucionalistas, por la ausencia de bandera española y de respeto a la Constitución. No acudió ningún miembro del Gobierno central; al no desear Torra su presencia, decidieron no acudir para no echar más leña al fuego. Cada uno se empecina en sus posiciones y la cosa puede derivar en una confrontación de imprevisibles consecuencias.

Rivera no se mueve un milímetro. Por convicción, seguro, pero también porque sabe que su mensaje respecto a Cataluña entusiasma a los desentusiasmados del PP y del PSOE. No le importa tergiversar lo acordado por el Gobierno y PSOE de activar el 155 en cuanto Torra tome una decisión ilegal. Están obligados a desactivarlo en cuanto haya nuevo Gobierno en Cataluña, pero eso no lo dice Rivera porque a sus incondicionales no les gusta oírlo. El líder de Ciudadanos sabe qué teclas debe tocar para presentarse como el líder indiscutible de la defensa de España mientras los otros se amilanan ante los independentistas. Ese mensaje es el que le funciona. Acudió a Moncloa con su estrategia marcada y no se la va a cambiar un presidente del Gobierno al que da por amortizado y pretende sustituir. Sus declaraciones abundan en esa idea, cortas pero contundentes. Lo de menos es que no se correspondan con la realidad, suenan bien. "Si tuviera que elegir entre contentar a los nacionalistas o contentar a España elegiría lo segundo". ¿Piensa de verdad que Rajoy y Sánchez contentan a los nacionalistas? "Cataluña es parte de España y no vamos a salir corriendo", "Hay que estar a la altura de las circunstancias". "Rajoy no tiene previsto actuar y poner en marcha el 155" … Esta última afirmación no la comparte ni Arrimadas, que ha acusado a Torra de provocar la activación de 155. La dirigente catalana es bastante más cauta en sus declaraciones que su jefe de filas. Y se atiene más a los hechos.

Vienen tiempos malos, no vale engañarse. Con un presidente catalán abundando en la ilegalidad y la ruptura del bloque constitucionalista. A no ser que arregle Arrimadas lo que desarregla Rivera, que podría suceder.