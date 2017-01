Lo que Teo quiera

En el PP, de Teófila dicen dos cosas aparentemente contradictorias. De un lado afirman que es una persona muy disciplinada, que no hace nada que no esté bendecido por su partido; y de otra esto de Romaní de ayer, que Teófila hará lo que ella quiera. Con sus palabras: "(…)será lo que quiera en el Partido Popular". Con independencia de que el verbo ser es un verbo muy particular pues que expresa una sustancia de permanencia frente a la inmanencia de otros verbos, la traducción de Romaní, creo yo, dice que si la ex alcaldesa quiere volverá a repetir como candidata y si no quiere, no lo hará. Pero bueno, esto no lo entendemos como una cualidad de Teófila, es potestativo de todo militante, por muy militante que se sea. Digo yo que si yo quiero sí y si no quiero, no. Ser candidato o abrir y cerrar la sede, para entendernos.

Decía que de Teófila se dice mucho, no sólo extramuros también en el núcleo irreductible del mando. Por ejemplo que debe ir en las listas al Parlamento porque es la más conocida en toda la provincia, y mete muchos votos en las urnas. Ella calla lo que guarda en su corazoncito pero los silencios de los otros, Rajoy mismo, hablan con mucha elocuencia. Porque nunca llega ese cargo en Fomento o en Cooperación que, al parecer, está "hecho". Rajoy se fuma un puro también con Teófila y la pone a ganar elecciones y a sudar la camiseta. De llevársela a Madrid, como a Zoido, nada. Y ahora se ha pasado de la Moción de Censura que no será a esto de Romaní, que Teófila será lo que ella quiera en el Partido Popular. No ministra, ni secretaria de Estado: candidata a la alcaldía de Cádiz. ¿Era esto? Pues bien, volver y ganar para irse de otro modo, me dicen. No se me mereció esa abrupta salida del palacio de San Juan de Dios, tras 20 años de regente y todo el activo impresionante que deja en Cádiz. Por eso algunos la quieren de nuevo con el bastón de Alcaldesa, el que lleva el Nazareno en la madrugá. Y luego una transición tranquila, otro candidato y que la vida siga. Si llega el encargo de Rajoy o si no llega. Y ella, como es tan disciplinada, no va a decir nada, va a hacer lo que tenga o deba que hacer. No es como otros, es bastante previsible Teófila. Quizá por eso Romaní la hace sustancia y no accidente de lo que determine Antonio Sanz, que vuelve a llevar los controles. Va a ser lo que ella quiera. Y los gaditanos.