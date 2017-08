Tebas lleva razón, pero tiemblan en Can Barça

Indudablemente, el gran culebrón de este verano ha derivado a galimatías de muy complicada explicación. El culebrón es la huida de Neymar del Barça, con lo que se demuestra palmariamente que siempre puede haber alguien que la tenga más larga. El galimatías, ese sorprendente, aunque anunciado, hecho de que la Liga no se haga cargo del cheque por el que el gran jugador paulista queda libre de la disciplina del Fútbol Club Barcelona.

Javier Tebas se ha erigido en adalid de LaLiga y lucha a brazo partido por su supremacía en un mundo complicado, de ahí que ande obstaculizando la fuga de Neymar, uno de los mascarones que lleva en la proa para surcar con jerarquía los mares del mayor espectáculo de la actualidad, el fútbol. Y Tebas, al que asiste la razón cuando habla del dopaje económico de clubes que no generan ni una parte considerable de lo que gastan, puede haberse metido en un gran charco.

Desde luego hay que darle la razón cuando reniega de la cláusula de rescisión cuando a ella se acoge un club extranjero. Dicha cláusula no existe en ninguna otra de las grandes Ligas y eso hace que la española esté en inferioridad de condiciones a la hora de defenderse de esa especie de OPA hostil que es la ley nacida del Decreto 1006/85. Es algo que debiera regularse y que la puñetera cláusula sólo pueda ser utilizada en la transacciones domésticas, las de dentro de la piel de toro.

Lleva razón Tebas, pero me imagino la inquietud en el Barça a ver si los 222 kilos de euros van a quedarse en el limbo. Partiendo de la base de lo complicado que sería repescar a Neymar para la causa culé, me imagino a Bartoméu y sus cuates rogando a la Moreneta que Tebas levante el pie del acelerador. Porque la duda de por qué no se acepta el cheque es la de si es por la desmesura de sus cifras. ¿Se aceptaría el cheque por una cifra inferior? Pero, ¿la pela no era la pela, Tebas?