Hace unos años quería ser jurado para entrar por la cara ya que no podía ser ninfa, por razones obvias. Ahora se han restringido los jurados, se han eliminado las ninfas y solo entran los asesores del alcalde con sus novias. Casi como antes, pero adornado con representantes de algunas asociaciones que visten mucho y lucen en las fotos, dan una pátina social muy conveniente ante la cercanía de Vistalegre II. Ahora quisiera ser ninfa también para salir alguna vez en Onda Cádiz, como la ninfa de Podemos. La única vez que he ido en mi vida a la emisora municipal fue porque los Enriques me invitaron a un programa que hacían sobre el Bicentenario. Fue entrar en la emisora y todo el mundo se puso nervioso no vaya a ser que viera lo que no debía o que reconociese a algún cuñado, a la amante de un gerente o a la novia de algún concejal, que de todo eso había por allí. Como me miraban raro, dije mis tonterías y me fui. Eran los tiempos en que cada tres meses el Consejo Audiovisual refería en números lo que todo el mundo veía a diario: que la manipulación era brutal. No ya solo los 1.500 anuncios de Teófila con el puente, sino cada 5 minutos un leñazo de Con el Ayuntamiento de Cádiz, Sí. En plan bestia. Nos hemos quitado eso de encima aunque ahora el juguete sigue en manos de los políticos, eso sí la correa es como la de los caniches, que se puede soltar más para que hagan sus cositas. Antes los del PP llevaban al animal como a un rottweiler, con correa corta. Ahora como a un chihuahua, con una extensible pero siempre de la mano del que manda para colocar a un locutor, a una ninfa o a un tertuliano. El sistema es el mismo, cambia la correa. Eso sí, la caspa es lo que no cambia: el viernes cortaron la retransmisión del pleno del Ayuntamiento para poder dar el carnaval.

No quiero ya contar lo de Canal Sur, la televisión más bochornosa de España. Ayer le dieron un minuto y medio a Susana Díaz en Alcalá para que dijera las bobadas de costumbre y 30 segundos a Pedro Sánchez en Dos Hermanas donde anunció que se iba a presentar a las primarias de su partido. Todas las televisiones, radios y periódicos sin excepción han llevado a primera el anuncio del anterior secretario general del PSOE salvo la televisión autonómica, que tiene otros parámetros: los que mandan han vinculado su futuro al de Susana Díaz y actúan como si les fuera la vida en ello, que a fin de cuentas es lo que ocurre. 150 millones de dinero público para que se alternen Susana y Juan Imedio. Caspa por los cuatro costados. Menos mal que siempre nos quedará Netflix.