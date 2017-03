Aveces las superproducciones all star que suman estrellas de ayer y de hoy fracasan en taquilla frente a películas independientes. Lo de Susana Díaz en Madrid fue, desde luego, una superproducción con 9.000 figurantes y un reparto all star lleno de viejas (González, Guerra, Rubalcaba, Bono, Ciscar, Chaves, Griñán) y más o menos nuevas (Zapatero, Madina, Valenciano, Chacón, García-Page, Fernández Vara, Puig, Lambán) estrellas del PSOE. Pero cuidado con las superproducciones rebosantes de estrellas otoñales o en activo. Ese mismo día -casualidades de la vida- 13TV emitía Aeropuerto 75, en la que aparecen Mirna Loy, Dana Andrews y Gloria Swanson: recuérdese que las películas de catástrofes fueron, en los 70, el escenario en el que muchas viejas glorias hicieron sus últimas apariciones. Cuidado: en la era de las redes sociales una producción independiente puede zamparse a una superproducción.

En Twitter se han hecho todas las travesuras posibles con la presentación de Susana Díaz: han manipulado la foto en la que aparece sentada junto a las estrellas de ayer y hoy del PSOE convirtiéndolos en dinosaurios, momias, zombis o ancianos con boina y bastón; poniéndoles pelucas susanistas, sentando entre ellos a Rajoy y tras ellos al abuelo Simpson y sus compañeros de asilo o insertando el acto de presentación de la lideresa en una secuencia de Parque Jurásico. Como el universo tuitero debe andar flojo en historia del arte e ignorar la cultura religiosa no he visto alusiones al motivo de Susana y los viejos: Twitter no es país para el Libro de Daniel (no el travieso: el de la Biblia) ni para los Rembrandt, Gentileschi, Veronés o Rubens que lo pintaron.

Tienen su gracia algunos, pese a que evidencien el desconocimiento de la historia sagrada, de la historia del arte y sobre todo de la historia del PSOE que caracteriza a los sanchistas. Los socialistas tendrán que elegir entre la candidata que apoyan estos dinosaurios, zombis, momias y abueletes o ese Apocalipsis Joe que es el maestro en derrotas Sánchez. En lo que los humoristas de Twitter se equivocan es en sentar a Rajoy entre quienes apoyan a Susana. La victoria de Sánchez sería la mejor de las noticias para el líder del PP y su partido. Supondría la pérdida de gran parte del electorado de centro izquierda, la crisis más profunda de la historia del PSOE y hasta su poco probable -pero no imposible- desaparición, engullido, digerido y excretado por Podemos.