Una descalzada Cristina Cifuentes caminaba, incómoda, en la cinta de correr que, obedeciendo sin duda al gusto del líder supremo del PP por el deambular compulsivo, sus adláteres habían colocado con el pintoresco eslogan de # sigue el ritmo de Rajoy en la convención nacional de partido celebrada en Sevilla. La todavía presidenta madrileña tenía una mirada melancólica enmarcada en un rictus de protocolarias sonrisas y, viéndola, imaginé que en su cabeza quizá podría estar sonando en ese momento la melodía de "Stormy Weather" ("Tiempo tormentoso"), uno de los grandes estándares del jazz que cantó por primera vez Ethel Waters en el mítico Cotton Club y que desde entonces ha formado parte del repertorio de los más afamados vocalistas ( Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra…), siendo la más famosa de sus versiones la de Lena Horn en la película musical del mismo título filmada en 1943 para ser proyectada en exclusividad en cines para afroamericanos (curiosamente ella era negra pero tenía una tez tan clara que para no confundir al público, Max Factor tuvo que crearle un maquillaje especial al que bautizó como Dark Egyptian). La letra nos habla de una mujer a la que abandona su hombre y para la que todo se ha vuelto gris y triste: "Don't know why there's no sun up in the sky". Mientras estaba junto a su amor todo era una sensación de alegría y felicidad que ni siquiera la miseria o la pobreza podían empañar. Ella le reza a Dios para que se lo devuelva porque desde que su amante se marchó está lloviendo continuamente sobre su vida: "Keeps raining all the time". En vez del amor, lo que de repente ha perdido la señora Cifuentes ha sido su carrera política. Hace unos años la ahora presidenta autonómica cedió a la tentación de engordar artificialmente su currículum con una titulación que, en función de su status político, le fue prácticamente regalada por la URJC. La denuncia periodística de este hecho y su tozudez en refutarlo han hecho trizas su mayor aval ante los electores: la credibilidad. Sin crédito alguno, Cristina ya no ve brillar el sol que hasta ahora había iluminado su fulgurante trayectoria política y, como la chica de "Stormy weather", mientras que tras su ventana observa la lluvia caer añora el poder perdido y reza a Rajoy para que "le permita caminar en el sol una vez más" ("will let me walk in the sun once more"). Sin embargo, ese mismo jefe que poco a poco se asfixia con el cinturón de la Gürtel la abandonará en medio de la tormenta. Rajoy no oye a los militantes de su partido coreando con Cifuentes: "Keeps raining all the time". Y es que el "Stormy weather" no viene solo para ella… llega para todo el PP.