Yo, sin ir más lejos, estoy a favor de la campaña MeToo y de la respuesta dada por un grupo de artistas e intelectuales francesas. Apoyo a quienes se manifiestan contra el acoso a las mujeres sea en el grado que sea y de las mujeres que defienden que es todo una exageración y que no se puede limitar la seducción, aunque sea insistente. Yo soy así. De Cadi Cadi. A favor de una cosa y de su contraria. Era de Carlos Díaz, me pasé a Teófila y ahora soy de Podemos. Me adapto a todo. Ya estableció Darwin que no sobreviven los más fuertes sino los que mejor se saben adaptar, lo que se viene en llamar evolución. Así que me parece fantástica la campaña contra los abusos aunque la promuevan un grupo de millonarias que se beneficiaron de su físico y de las insinuaciones (como mínimo) de poderosos hombres que mandaban en cada caso. También estoy a favor de que a otras mujeres les parezca puritanismo. En fin, así soy, dúctil y maleable, signifique lo que signifique dúctil y maleable, pero se decía antes entre las propiedades de los minerales, que todo no van a ser las leyes de la termodinámica. Estoy a favor de que condenen a los de La Manada porque se demuestre que son unos criminales o por salvajes. No tengo tan claro lo de Juana Rivas: he buscado por mi casa y aquí no está, desde luego. No estoy seguro que tenga razón ni que el hecho de que la vayan a juzgar sea violencia institucional, que al fin y a la postre es lo que dice el propio Puigdemon y Los puigdemonas, chirigota de Tabarnia. Aquí todo el mundo quiere escaparse a la acción de la justicia y todos se quejan de algo, que tenemos la piel tan fina hasta el punto de que "Los que se ponen en la puerta del juzgado" se van a llamar "Los susceptibles".

Leo que se ha generado la palabra, sororidad, algo así como una hermandad entre las mujeres , una acción a favor de las mujeres, especie de feminismo vital o algo por el estilo, supongo que divulgada por la marea violeta, los pelos a la violeta y demás cromatismos. Allá cada quien pero la duda que me asalta sobre este concepto es : ¿las mujeres que lo defienden solo van a votar a otras mujeres? Dicho lo cual: ¿las militantes de Podemos e IU van a votar a Teófila, si se presenta, o a Mara Rodríguez, que se presentará? Sería el paradigma de la sororidad, apoyar a mujeres aunque sean de otros partidos. El feminismo llevado a sus últimas consecuencias, una especie de nacionalismo sexual por encima de cualquier ideología o capacidad. Kichi también es heteropatriarcado, por mucho que en él influya su pareja.