¿Qué sería de Sevilla sin ella?

Para la supervivencia del humor descacharrante con ribetes de absurdo no importa que fallecieran Ben Turpin, Buster Keaton, Chaplin, el Gordo y el Flaco, Groucho Marx, Jerry Lewis, Tip y Coll, Paco Gandía, Leslie Nielsen, Eugenio o Chiquito de la Calzada. Tienen un heredero que bizquea más que Ben Turpin cuando contempla desmanes arquitectónicos, se queda tan impasible ante ellos como Keaton "cara de palo", se las apaña para tomar decisiones con la habilidad de Chaplin manejando la máquina deTiempos modernos, trata el patrimonio como el gordo Oliver Hardy al flaco Stan Laurel, justifica sus decisiones con la prosa del contrato de Groucho en Una noche en la ópera o con su famoso "estos son mis principios… y si no le gustan tengo otros", utiliza argumentos dignos del profesor chiflado o de los diálogos de Tip y Coll, es capaz estirar los argumentos como Paco Gandía las historias del entierro o del niño harto de garbanzos que fue a los toros, debería encabezar sus informes escribiendo "¿saben aquel que diu…?", ante ciertas instancias entra en crisis dando saltitos mientras dice "no puedooorrrr, no puedooorrr" y en no pocos casos sus decisiones superan a Aterriza como puedas.

Es la inmarcesible, admirable, fenomenal, pasmosa, mirífica, seráfica, formidable y maravillosa Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. ¡Cuánto le debe Sevilla! ¡Con cuánto celo vigila, salvaguarda, decide, protege, defiende, se enfrenta a quien haga falta! Es la Charles Bronson y la Harry el sucio de Sevilla, la justiciera de la ciudad. Piensen en las setas, ese monumento a la modernidad, esa derrota de rancios y reaccionarios, ese símbolo de la Sevilla abierta. ¿Imaginan que una Comisión más estrecha de miras le hubiera puesto trabas?

O piensen en el estupendo edificio de la calle Santander, que tanto hace por proyectar una imagen moderna y dinámica de Sevilla, y con tanta finura arquitectónica se inserta en las más hondas entrañas de la ciudad. ¿No está a dos pasos la Caridad? ¿No están allí las postrimerías de Valdés Leal? Pues el magnífico edificio dialoga con ellas adoptando ese funerario aire de tanatorio tan mañaresco y valdeslealsiano. Fíjense que hasta la Justicia le ha dado la razón frente a los tiquismiquis de Adepa, que se la cogen con papel de fumar y carecen de la amplitud de criterio y pasión por la modernidad de la Comisión. ¡Qué estrechos!