Queridos actores de doblaje

Está muy mal visto decirlo si se es crítico de cine, pero ni quiero ni puedo evitarlo: siempre he apreciado el magnífico trabajo de los actores de doblaje, admiro sus interpretaciones (porque de interpretación se trata) y veo muchas de mis películas favoritas, esas que a lo largo de una vida se ven y vuelven a ver una y otra vez, tanto en versión original como dobladas para disfrutar de esas voces que tengo hincadas en la memoria… Y sí, voy a decirlo: aunque lo riguroso es la versión original hay películas que disfruto más dobladas, por grandes que sean los actores que las interpretan. Les pongo unos ejemplos: prefiero ver Doctor Zhivago en español por las interpretaciones de Elsa Fábregas y José María Angelat doblando a Julie Christie y Alec Guiness; me río más viendo Con faldas y a lo loco con Jack Lemmon y Tony Curtis doblados por Joaquín Díaz y Rogelio Hernández; no concibo a Jerry Lewis y Woody Allen sin la voz de Miguel Ángel Valdivieso (que fue también el doblador del robot C-3PO); y nunca me convence más Morgan Freeman que cuando lo interpreta y dobla Pepe Mediavilla. Es una injusticia que, como sucede en otros países, no se incluya al final de las películas el nombre de los actores de doblaje que las han interpretado. Y es un disparate que les acusen de "profanar" las películas o de perjudicar la industria del cine español.

Así que comprenderán mi alegría porque la Escuela de Doblaje de Madrid, entidad precursora y organizadora, haya instituido los premios Irene para premiar y reconocer el trabajo de los profesionales del doblaje. El nombre del premio hace referencia a la actriz pionera en la industria del doblaje en España, Irene Guerrero de Luna (1911-1996), primera actriz que en 1932 viajó a Joinville (París) para participar en el doblaje en español de la película Entre la espada y la pared. Había debutado en teatro a los 13 años y tuvo una larga carrera interpretativa como la voz, entre otras muchas, de Carole Lombard, Bette Davis, Judith Anderson (el ama de llaves de Rebeca), Ethel Barrymore, Claudette Colbert o Marlene Dietrich. En televisión seguro que no han olvidado su doblaje de Barbara Stanwick en Dinastía o el divertidísimo de Estelle Gety en Las Chicas de oro.

La gala tendrá lugar el 23 de abril en el teatro Príncipe Gran Vía. Gran iniciativa para poner rostro y poder aplaudir a estos grandísimos actores y actrices invisibles.