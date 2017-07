Podemos tiene razónNiños climáticos

El Parlamento de Andalucía también se dejó arrastrar por la ola de pobrismo demagógico con la que las instituciones creyeron hacer frente a la corrupción rampante. Tomaron diversas medidas ejemplarizantes. Casi todas ellas acertadas. Una fue un desacierto: recortar las retribuciones de los diputados. Parece una muestra de austeridad, pero en la práctica supone apartar de la política el talento y el mérito. Lleva a que la aspiración a un cargo público solamente atraiga a quienes no tienen oficio ni beneficio, a los ricos por su casa o a los funcionarios que conservarían en todo caso su puesto de trabajo. A todos los demás su ambición política les conllevaría un auténtico sacrificio. Pocos están dispuestos.

Así las cosas, instaurado este mecanismo erróneo de reclutamiento de la clase gobernante, lo coherente es asumirlo y atenerse a sus consecuencias. Y lo incoherente, sortearlo mediante trampas y argucias de pícaro. ¿Cómo hacen los parlamentarios andaluces para ingresar algo más de los 3.000 euros mensuales que perciben por su incansable labor como representantes de la voluntad popular? Pues redondean la nómina con prebendas y maniobras derivadas de su condición soberana. Prebenda: se adjudican dietas e indemnizaciones por participar en las comisiones parlamentarias, incluyendo aquéllas que se constituyeron al principio de la legislatura pero nunca han funcionado. Dietas que no necesitan ser justificadas. Maniobra: la Mesa del Parlamento aprovecha la mínima subida salarial a los funcionarios, tras años de recortes y congelación, para aplicársela a los 109 diputados.

La más sangrante de estas fórmulas soterradas de aumentar sus ingresos es la consagrada por la costumbre: la percepción de la citadas dietas también durante el mes de agosto, cuando no existe actividad parlamentaria alguna que pudiera explicar que los parlamentarios se las embolsen. Que digan que ellos son diputados todos los días y a todas horas, también en agosto, sería creíble... si fueran noruegos.

A este enjuague se opone de forma recurrente Podemos, el tercer grupo parlamentario de la Cámara. Siempre sale derrotado, pero siempre tiene razón. Porque ninguno de los otros se atreve a afrontar con gallardía y de cara el mal trago de explicarles a los electores que su sueldo de diputados es escaso y que su trabajo merece más consideración. Prefieren aumentárselo por debajo de la mesa.

EL periódico The Guardian ha propuesto que, para acabar con el cambio climático, no tengamos hijos. La propuesta tiene el mismo nivel científico que el refrán: "Muerto el perro, se acabó la rabia". Si nos quedamos sin niños, qué importa el cambio climático. Para las focas, chungo; pero para los lagartos, de lujo. El ser humano es quien da sentido ético al mundo, estético al paisaje, cósmico al cosmos y biográfico a las temperaturas.

Claro que los del Guardian y los suyos no quieren que no haya hombres, sino menos, y quedarse ellos entre los que disfruten de un clima invariable. Podrían suicidarse, para dar ejemplo y hacer hueco. Pero no quiero hacer apología del suicidio ni a efectos dialécticos: bastaría, si el periódico quiere que nos tomemos en serio su preocupación medioambiental, con dejar de salir en papel, que se talan muchos bosques, y renunciar a internet, que cuánta energía consume. Subido en una caja (reciclada) en una esquina de un parque, a voces, el periodista dejaría menos huella de carbono. Pero preferir que no nazcan bebés, mientras yo sigo tirando cientos de miles ejemplares y viajando en avión para escribir mis exclusivas súper guais, no sé.

Todavía más incoherentes, en The Guardian defienden que la inmigración será benéfica para la economía europea porque ayudará a paliar los problemas gravísimos de la pirámide poblacional invertida. ¿En qué quedamos? La explicación de esa contradicción es clarísima, aunque oscura. Europa está dispuesta al suicidio colectivo, ya que no al individual de sus promotores.

El antinatalismo y antihumanismo del ecologismo actual es lo que nos hace desconfiar tanto. Yo estaría dispuesto a preocuparme más por el cambio climático si ellos dejasen de culpar a Occidente y a los niños que no han nacido. Ahora mismo le tengo una alergia moral, que será poco científica o no, pero que es insalvable. Por fortuna, no tenemos que dejar desamparada a la naturaleza. Nos queda el conservacionismo, que también se preocupa, y desde antes. Su primer valedor fue el vizconde de Chateaubriand, con lo que viene, además, de una espléndida estirpe literaria. Lo mejor del conservacionismo es que desde su nombre hay un imperativo ético de guardar el mundo para las nuevas generaciones, a las que se les tiene que ofrecer tal como lo recibimos, si no mejor. El conservacionismo tiene un por qué, como el ecologismo, pero sobre todo un para quién.