La N-340 de nunca acabar

Los ciudadanos del Campo de Gibraltar hace mucho que hacen oídos sordos al debate político sobre el desdoblamiento de la Nacional 340 entre Tarifa y Algeciras, que atrapa a miles de ellos casi en cada uno de los fines de semana del verano. El contribuyente lleva más de veinte años escuchando como los dos partidos mayoritarios se responsabilizan mutuamente del olvido que vive la comarca, como si tanto PSOE como PP no hubiesen tenido en ese periodo responsabilidades de Gobierno. Sencillamente, el votante ya no les cree y exige hechos y no huecos comunicados de prensa.